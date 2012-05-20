RSS
Чи можна придбати
монети в НБУ

Чи можна придбати монети в НБУ
Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 13:49

Завтра (4 червня) буде мега розпродаж
Шановний клієнте!

04 червня 2025 року з 10:00 починається реалізація останніх одиниць нумізматичної продукції Національного банку України.

Ролик обігових пам’ятних монет << дуже багато різних
greenozon
 
Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 10:02

  greenozon написав:Завтра (4 червня) буде мега розпродаж
Шановний клієнте!

04 червня 2025 року з 10:00 починається реалізація останніх одиниць нумізматичної продукції Національного банку України.

Ролик обігових пам’ятних монет << дуже багато різних

реально залишки - по 90 шт :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 10:47

Re: Чи можна придбати монети в НБУ

й як результат - дрібні залишки звісно розібрали, а там де дали по 1 700 шт - так там навіть залишились :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: Вів 10 чер, 2025 15:30

завтра знову розпродаж!

лише ролики (по 25 чи 40 монет в ролі)

деякі роли лише 100 штук (на всю країну :mrgreen: :mrgreen: ))


-----

Шановний клієнте!

11 червня 2025 року з 10:00 починається реалізація останніх одиниць нумізматичної продукції Національного банку України.
greenozon
 
Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 09:40

Re: Чи можна придбати монети в НБУ

якийсь новий цікавий формат аукціону - кіт у мішку :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: Пон 07 лип, 2025 15:57

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

НБУ презентував нову пам’ятну монету «Українська бавовна. БПЛА „Vampire“» (фото)
Ірина_
Повідомлення Додано: Вів 08 лип, 2025 10:15

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

НБУ презентував нову пам’ятну монету «Українська бавовна. БПЛА „Vampire“» (фото)

презентувати презентували. але щось вже другий аукціон падає сайт.

ну що можна побажати цим спекулям з ботами - щоб ви ці монети потім продавали лише зі збитком :lol:

upd або криві руки в НБУ. бо здається проблеми почалися, коли вони додали оцю перевірку - чи людина. й під час, коли багато людей натискає на кнопки, це зависає 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: Сер 06 сер, 2025 10:03

Re: Чи можна придбати монети в НБУ

щось сайт НБУ чудить під час продажів
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 09:54

Re: Чи можна придбати монети в НБУ

колеги, а хто знає? через великий випуск пам'ятних монет по 10 грн великими тиражами звичайні 10 з Мазепою випускають? й чи були 10 грн за 2022?

дякую

upd бачу ролики 10 грн монет не користуються великим попитом...

чи змогли ботів перемогти? :)
Shaman
Аватар користувача
 
