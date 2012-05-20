RSS
Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
  #<1 ... 12131415
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 20:36

Re: Чи можна придбати монети в НБУ

скачайте Укрпошта 2.0 та отримайте три промокоди на безкоштовну доставку :D
1
4
5
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2025 22:32

  Shaman написав:скачайте Укрпошта 2.0 та отримайте три промокоди на безкоштовну доставку :D

Чтобы что? Там же насколько я понял промокоды только на отправку...
Кстати я скачал и коды не дало. Гарячка говорит что глюк, специалисты знают ждите. После зарегил дочку и внука - коды дало легко. Глюкавое оно хоть и 2.0
1
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 08:31

  WallNutPen написав:
  Shaman написав:скачайте Укрпошта 2.0 та отримайте три промокоди на безкоштовну доставку :D

Чтобы что? Там же насколько я понял промокоды только на отправку...
Кстати я скачал и коды не дало. Гарячка говорит что глюк, специалисты знают ждите. После зарегил дочку и внука - коды дало легко. Глюкавое оно хоть и 2.0

я так зрозумів й на отримування теж
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 09:19

  Shaman написав:
  WallNutPen написав:
  Shaman написав:скачайте Укрпошта 2.0 та отримайте три промокоди на безкоштовну доставку :D

Чтобы что? Там же насколько я понял промокоды только на отправку...
Кстати я скачал и коды не дало. Гарячка говорит что глюк, специалисты знают ждите. После зарегил дочку и внука - коды дало легко. Глюкавое оно хоть и 2.0

я так зрозумів й на отримування теж

ну само приложение рисует такой алгоритм применения промо именно за регистрацию
Зображення
то есть возможность оплатить именно таким промо получаемую посылку как бы не предусмотрена :oops:
Повідомлення Додано: Чет 09 жов, 2025 19:34

  WallNutPen написав:ну само приложение рисует такой алгоритм применения промо именно за регистрацию
Зображення
то есть возможность оплатить именно таким промо получаемую посылку как бы не предусмотрена :oops:

але на пошті при отримуванні промо-код спрацював. має бути оцей тип відправки Пріоритетний, як відправляє НБУ. тому три отримування чекають ;)
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 13:25

Shaman спасибо за инфу. В принципе мне есть куда пристроить промо и так (спустя неделю после регистрации на мой акк таки положенные три промо до начислили), но буду знать - и если что семь большая - нарегить клиентов Укрпошти 2.0 можно будет ещё.
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 10:18

Re: Чи можна придбати монети в НБУ

фауна розійшлась як гарячі пиріжки - 25 000 розібрали вщент - аж сайт на початку трохи перевантажили :D

навіть дрони не користувалися такою популярністю
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 10:58

Re: Чи можна придбати монети в НБУ

дрони ще досі можна купити :oops:
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 12:07

Re: Чи можна придбати монети в НБУ

  Shaman написав:фауна розійшлась як гарячі пиріжки - 25 000 розібрали вщент - аж сайт на початку трохи перевантажили

ну ажиотаж учитывая тематику - ожидался, так что все штатно. Лично я позитивом считаю тот факт, что сайт хотя и положили, но очень не надолго. Но ГЛАВНОЕ - шанс купить свою 1 монетку (вернее 2 в наборе) в коллекцию у простого коллекционера который терпеливо перегружал страничку все таки был. В отличие от продаж через ИМ НБУ в 2023-2024 гг - когда были случаи, когда как ни старайся - но были случаи когда тупо было невозможно купить 3-4 выпуска монет.
  Shaman написав:дрони ще досі можна купити
- если Вы о Лелеке-100 - то уже нет. А Вампиры - да есть и много - но их недавно продавали дважды - и все кто хотел - набрали
