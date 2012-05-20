Чи можна придбати монети в НБУ

|
Ринок інвестиційних монет: обговорення, прогнози, вихід нових монет, пропозиції банків, ціни на монети НБУ.
Додано: Чет 02 жов, 2025 20:36
скачайте Укрпошта 2.0 та отримайте три промокоди на безкоштовну доставку
Додано: Чет 02 жов, 2025 22:32
Чтобы что? Там же насколько я понял промокоды только на отправку...
Кстати я скачал и коды не дало. Гарячка говорит что глюк, специалисты знают ждите. После зарегил дочку и внука - коды дало легко. Глюкавое оно хоть и 2.0
Додано: П'ят 03 жов, 2025 08:31
я так зрозумів й на отримування теж
Додано: П'ят 03 жов, 2025 09:19
ну само приложение рисует такой алгоритм применения промо именно за регистрацию
то есть возможность оплатить именно таким промо получаемую посылку как бы не предусмотрена
Додано: Чет 09 жов, 2025 19:34
але на пошті при отримуванні промо-код спрацював. має бути оцей тип відправки Пріоритетний, як відправляє НБУ. тому три отримування чекають
Додано: П'ят 10 жов, 2025 13:25
Shaman спасибо за инфу. В принципе мне есть куда пристроить промо и так (спустя неделю после регистрации на мой акк таки положенные три промо до начислили), но буду знать - и если что семь большая - нарегить клиентов Укрпошти 2.0 можно будет ещё.
Додано: Вів 28 жов, 2025 10:18
фауна розійшлась як гарячі пиріжки - 25 000 розібрали вщент - аж сайт на початку трохи перевантажили
навіть дрони не користувалися такою популярністю
Додано: Вів 28 жов, 2025 10:58
дрони ще досі можна купити
Додано: Вів 28 жов, 2025 12:07
ну ажиотаж учитывая тематику - ожидался, так что все штатно. Лично я позитивом считаю тот факт, что сайт хотя и положили, но очень не надолго. Но ГЛАВНОЕ - шанс купить свою 1 монетку (вернее 2 в наборе) в коллекцию у простого коллекционера который терпеливо перегружал страничку все таки был. В отличие от продаж через ИМ НБУ в 2023-2024 гг - когда были случаи, когда как ни старайся - но были случаи когда тупо было невозможно купить 3-4 выпуска монет.
- если Вы о Лелеке-100 - то уже нет. А Вампиры - да есть и много - но их недавно продавали дважды - и все кто хотел - набрали
