|
|
|
Форумчани року 2017
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: Пон 04 гру, 2017 08:58
За 27.11.17 - 03.12.17
1.Рыба-сом - наибольшее количество +1
2.Рыба-сом - сообщение с наибольшим количеством +1
3.Вкладчик1234 - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы Портала Finance.UA, имеющие +1
Информация к сведению:
Топ-10 по первому пункту:
1 Рыба-сом
2 freeze
3 Faceless
4 kingkongovets
5 clientage
6 IMPRINTER
7 ЛАД
8 Crop
9 Вкладчик1234
10 airmax78
Топ-10 по второму пункту:
1 Рыба-сом Cообщение .
2 Crop Cообщение .
3 freeze Cообщение .
4 Сибарит Cообщение .
5 -VICTOR- Cообщение .
6 Stringer Cообщение .
7 Оранжевый-хит сезона Cообщение .
8 Puente Cообщение .
9 gmm Cообщение .
10 Faceless Cообщение .
ТОП по третьему пункту:
1 Вкладчик1234
2 Мизантрóп
3 IMPRINTER,Vlad442,garr50,guntherhouse777,orest,Очкарик
-
Модератор
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 5540
- З нами з: 25.01.06
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 394 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 11 гру, 2017 08:32
За 04.12.17 - 10.12.17
1.Рыба-сом - наибольшее количество +1
2.EKO - сообщение с наибольшим количеством +1
3.lubopytnaya - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы Портала Finance.UA, имеющие +1
Информация к сведению:
Топ-10 по первому пункту:
1 Рыба-сом
2 Faceless
3 airmax78
4 freeze
5 kingkongovets
6 slavek
7 clientage
8 EKO
9 lubopytnaya
10 дядя Caша
Топ-10 по второму пункту:
1 EKO Cообщение .
2 lubopytnaya Cообщение .
3 St/2 Cообщение .
4 lov2108 Cообщение .
5 slavek Cообщение .
6 slavek Cообщение .
7 Dimar Cообщение .
8 zzzzzz Cообщение .
9 prodigy Cообщение .
10 Jack Reacher Cообщение .
ТОП по третьему пункту:
1 lubopytnaya
2 lov2108
3 BBC,Faceless,big539,ЛАД
4 Bobua,GrafBV,Qwerty,Vorlon,clientage,freeze,prodigy,vlad_g,Рыба-сом
-
Модератор
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 5540
- З нами з: 25.01.06
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 394 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 18 гру, 2017 08:39
За 11.12.17 - 17.12.17
1.freeze - наибольшее количество +1
2.SherLock - сообщение с наибольшим количеством +1
3.EKO - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы Портала Finance.UA, имеющие +1
Информация к сведению:
Топ-10 по первому пункту:
1 freeze
2 EKO
3 Faceless
4 SherLock
5 clientage
6 zorka
7 ЛАД
8 kingkongovets
9 дядя Caша
10 Zebra
Топ-10 по второму пункту:
1 SherLock Cообщение .
2 sun9man Cообщение .
3 ЛАД Cообщение .
4 zorka Cообщение .
5 Tip Top Cообщение .
6 derbykiev Cообщение .
7 sergnemo68 Cообщение .
8 sal Cообщение .
9 Jack Reacher Cообщение .
10 zorka Cообщение .
ТОП по третьему пункту:
1 EKO
2 Qwerty,d_12,kuzment,pharus,velvet,Василь-Рівне,Мизантрóп,Сибарит
-
Модератор
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 5540
- З нами з: 25.01.06
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 394 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 26 гру, 2017 11:53
За 18.12.17 - 24.12.17
1.Faceless - наибольшее количество +1
2.Камикадзе - сообщение с наибольшим количеством +1
3."..." - наибольшее количество сообщений с ссылками на страницы Портала Finance.UA, имеющие +1
Информация к сведению:
Топ-10 по первому пункту:
1 Faceless
2 zzzzzz
3 дядя Caша
4 derbykiev
5 sun9man
6 IMPRINTER
7 Zebra
8 zorka
9 ЛАД
10 airmax78
Топ-10 по второму пункту:
1 Камикадзе Cообщение .
2 somilitarkCообщение .
3 siriys Cообщение .
4 stm Cообщение .
5 stripedCообщение .
6 zorkaCообщение .
7 gmmCообщение .
8 zzzzzz Cообщение .
9 zzzzzz Cообщение .
10 derbykiev Cообщение .
ТОП по третьему пункту:
EKO,Faceless,Stringer,antey1969,casper12,kingkongovets,sauvignon,Михалыч,Фантом
-
Модератор
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 5540
- З нами з: 25.01.06
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 394 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 26 гру, 2017 15:42
Модератор
У Вас сбой по пункту - сообщение с наибольшим +
1. Больше всего + было у сообщения Дваждыдвашник на конец недели - в воскресенье, в полночь когда и подводятся итоги.
Кстати прочитал удаленное это сообщение, обычное разъяснение что-такое ВВП на популярном языке доступно. За доступность и было много плюсов.
2. На втором месте было сообщение Somilitark
3. На третьем месте в полночь 24.00, когда и подводятся итого, был Камикадзе с отставанием в два голоса.
Как третий стал первым ?
Тем более в ТОП ответов, которые и святятся справа у меня сейчас градация правильная.
-
Bayern
-
-
- Повідомлень: 259
- З нами з: 03.06.17
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 28 гру, 2017 09:08
Редакция форума Finance.ua скрупулезно подвела итоги проведенного в 2017 году конкурса "Форумчане года".
Первое место и приз 1200 грн получает (барабанная дробь!) наш дорогой Гуру Imprinter
Второе место и приз 1000 грн получает Kostia
Третье место и приз 800 грн получает orest
.
Большая просьба победителей конкурса по вопросам получения приза написать мне в личные сообщения и продублировать на е-мейл n.lebedev@mail.finance.ua
-
Редактор форума
-
- Експерт
-
- Повідомлень: 482
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 28 гру, 2017 09:11
Bayern написав:Модератор
У Вас сбой по пункту - сообщение с наибольшим +
1. Больше всего + было у сообщения Дваждыдвашник на конец недели - в воскресенье, в полночь когда и подводятся итоги.
Кстати прочитал удаленное это сообщение, обычное разъяснение что-такое ВВП на популярном языке доступно. За доступность и было много плюсов.
2. На втором месте было сообщение Somilitark
3. На третьем месте в полночь 24.00, когда и подводятся итого, был Камикадзе с отставанием в два голоса.
Как третий стал первым ?
Тем более в ТОП ответов, которые и святятся справа у меня сейчас градация правильная.
Возможно, это было связано с тем, что итоги недели подводились не в понедельник (который был выходным), а во вторник. Подсчеты проводит компьютер по базе данных, возможны накладки.
В любом случае, это никак не повлияло на список победителей конкурса.
-
Редактор форума
-
- Експерт
-
- Повідомлень: 482
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 28 гру, 2017 10:34
делаешь людям доброе дело - обращаешь внимание на существенную опечатку, а они вместо спасибо просто удаляют сообщения ... нехорошо
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 7086
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 982 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 28 гру, 2017 11:27
Stringer написав:
делаешь людям доброе дело - обращаешь внимание на существенную опечатку, а они вместо спасибо просто удаляют сообщения ... нехорошо
Большое спасибо за Вашу подсказку!
Некоторые просто написали мне об этом в личные сообщения, Вы же решили подчеркнуть мою промашку на весь форум. Нехорошо
-
Редактор форума
-
- Експерт
-
- Повідомлень: 482
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 28 гру, 2017 13:24
Редактор форума написав:
Первое место и приз 1200 грн получает (барабанная дробь!) наш дорогой Гуру Imprinter
Урааааааа!!!! Вітаю Імпрінтера!!!! Це дійсно гуру форума!!!! Найсправжнісінький переможець. Нагорода заслуженно знайшла свого героя! Поради Імпрінтера примножили кількість золотих монеток в горщику козака і ще примножать, як мінімум вдвічі!!! Ура!!!!
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 24546
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1371 раз.
- Подякували: 1840 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Irina555
, Модератор
реклама
|