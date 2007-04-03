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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3199320032013202
Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 17:04

Если дед ещё так пофлэтит недельку-две, все топовые альты отработают
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 17:15

Угуу, жду када Луна пульнет на 6..9 )
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 18:54

  alex636 написав:А что скажете за flow?


При положительном сценарии, если коррекция завершена или близка к завершению - цель 1,9
Кучинелли
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