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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3354335533563357
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 11:46

vitaxa2006 Вашу историю я помню. Переживал как за свои :)
Представляю себе какое у Вас сейчас FOMO
У меня тут 500 FDUSD незадействованых, так места себе не нахожу, что ждал коррекции от 43, а пошли дальше вверх.
Подумываю какой бы альт купить чтобы догнать биток. А сейчас только возьму что-то типа Линка, биток скорректируется и буду я ещё год ждать безубытка в этом линке
Востаннє редагувалось Игорь в П'ят 09 лют, 2024 12:02, всього редагувалось 2 разів.
Игорь
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 11:47

  vitaxa2006 написав:
  Игорь написав:
  airmax78 написав:Тааак... тепер ще спробуй витягнуть гроші з цього еторо....

О, такой вопрос ко всем.
Ещё пару тройку лет назад часто звучало - заводим только то, что готовы потерять.
Кто-то завел на биржи (в крипту) больше чем готов потерять ?
Я - да. В окно не выйду, но будет очень больно


Я завел в 2022 году 60к от продажи дома под Киевом, 39к в биток, 21к в эфир, в 2023 не выдержал, в мае продал все. Заработал 100 баксов в итоге. Биток в плюс продал, эфир в минус. Плюс от битка перекрыл минус от эфира. Вот так.
Я не был готов это потерять....


и где сейчас деньги?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 13:05

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Игорь написав:Подумываю какой бы альт купить чтобы догнать биток

Берите TRU. Ща попрет на х10 :P :P :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 15:19

Amethyst я только ЗА
Давайте для истории оставим здесь цифры, а через время посмотрим, во что стоило бы вложиться в этой ситуации. (догнать биткоин, если завтыкал на старте) Думаю отрезок времени до коррекции битка будет справедливым
LINK/FDUSD 18.36
TRU/USDT 0.53
Игорь
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