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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 02 бер, 2024 13:29
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Yuri_61
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Додано: Суб 02 бер, 2024 13:35
Игорь написав:
Хочу поделиться, сегодня и у меня появился опыт покупки usdt через обменку. Курс 38.55+1.8%. времени заняло 10 мин. Кошелек не нужен. Дал свой кошелек банана. Сеть trc20. Комиссия 0%
Ну норм.
р2р-банан Пок/Прод по 39/38.88 седня, я жду с Пн..Вт по 39.50 на Продать
Уже можете продать через Менору
(Днепр) по 39,4174
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Amethyst
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Додано: Суб 02 бер, 2024 22:34
Amethyst Какая была для Вас комиссия сети в Меноре при покупке USDT?
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Dr_English
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