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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3411341234133414
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 09:57

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Кто там ждал красную месячную свечу? Вот за апрель получите, распишитесь))
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 10:16

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Видел предположение "аналитегов", что в этом цикле хай уже был на уровне 73к (это +6% прирост к прошлому хаю в 69к). И дальше медвежка. Ведь с каждым циклом % роста цены биткоина уменьшается. Чем выше его цена и капитализация, тем меньше волатильность и рост. А если принять во внимание Bitcoin Rainbow, то можно предположить, что верхнюю точку радуги мы прошли в марте на отметке 73к. Дальше радуга идет на снижение и теперь будут годы плавного снижения, обратного предыдущим годам плавного роста.
Кто что думает по этому поводу?
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 10:42

  vitaxa2006 написав:Кто что думает по этому поводу?

Будь-який прогноз - чухня! Все залежить від кількості лонгустів і шортунів.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 10:52

  vitaxa2006 написав:Видел предположение "аналитегов", что в этом цикле хай уже был на уровне 73к (это +6% прирост к прошлому хаю в 69к). И дальше медвежка. Ведь с каждым циклом % роста цены биткоина уменьшается. Чем выше его цена и капитализация, тем меньше волатильность и рост. А если принять во внимание Bitcoin Rainbow, то можно предположить, что верхнюю точку радуги мы прошли в марте на отметке 73к. Дальше радуга идет на снижение и теперь будут годы плавного снижения, обратного предыдущим годам плавного роста.
Кто что думает по этому поводу?


Халвинг себя отыграл.
Если будет медвежий сценарий, его поддержут крупные компании-майнеры, такие как Marathon, которые потихоньку начали распродажу накопленных запасов биткоина, для снижения падения доходов в годовом исчислении.
Ну, ниже 40к не увидим (точка безубыточности :mrgreen: )
Боковой тренд до осени в диапазоне 55-65 8)
Моя аналитига:
https://savostin.pro/bitkoin-i-altkoiny ... -bitkoina/
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 13:01

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ну ты написал общеизвестные прогнозы, которые мне пушами приходят на смартфон каждый день. одни поют про 100-500т. другие 40-50-60т. т.е. ничо нового и непонятно в чём заключается твоё исследование, когда эта вся пена на поверхности. многие давно не охотятся за битком и не собираются брать его, пока не пробьёт 73-75т., а ищут новые токены типа ии, кошельки и т.п. из старых внв, солянку, рипл, трон и т.д.
у тех же, кто хочет заработать чисто на битке есть только один выход - ждать, канечна можно ешо в окно выйти, если шо... :wink:
Боковой тренд до осени в диапазоне 55-65 8)
это твой прогноз, а шо ж после осени :?
чик
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 14:06

чик

Именно так 55-65 боковая.
Не 40
Ни 100

Как и на любом финансовом рынке, на рынке битка появились институциональные игроки - которые будут задавать общий тренд.

Основными покупателями будут выступать ETF
Продавцами - крупные майнеры.

У майнеров появилась нижняя граница после халвинга.
У ETF другая проблема слишком высокая цена BTC тоже плохо, поскольку инвесторы на рынке ETF среднесрочные - а моментальная возможность выхода инвесторов из фонда - на определенных "хайах", создаст избыточное предложение bitcoin (поскольку нужно будет продавать основной актив), чтоб отдать инвесторам фиат.

Создатели ETF (спотового биткоина) - не любят "биток" они любят деньги. И создание данного продукта - был ответ на высокий спрос со стороны потребителей, которые не любят риски.

Поэтому, критики битка и говорят о том, что ETF на спотовый BTC погубит первую криптовалюту - и пророчат до "0".

К одобрению ETF - инвестфонды готовились до лета 2023(они скупали не только биток но и инвест компании и производственные мощности +технологии), потом потихоньку провоцировали истерику и к моменту одобрения SEC - игра была сделана:
https://savostin.pro/bitkoin-i-altkoiny ... m-bitcoin/

В январе, цену начали "играть" майнеры - халвинг 4.0 - чтоб продать подороже (чтоб не уйти в минус), халвинг был сыгран до его начала:
https://savostin.pro/marketing/novye-ra ... tkoin-4-0/

В аспекте дневного, недельного анализа или на месяц - это на FOREX (волатильность в 10 центов между парами - это одно).

А для дейтрейдинга, биток не подходит (ИМХО), это как бинарные аукционы (прости Господи).

За год, спотовый биткоин прошел цену от 18 до 32 подготовка к ETF
от 32 до 50 Реализация ETF, потом халвинг 4.0
от 50 до 70 тысяч Долларов

Поэтому, да 55-65 бокового до осени, вполне нормальный прогноз.
Биток он такой, будешь ждать что он пробьет 50 вниз - на 52 шорт закроешь, а он проскользнет до 48 на денёк, так же и с максимумом - 75 так и не пробили :mrgreen:

новые токены типа ии, кошельки и т.п. из старых внв, солянку, рипл, трон и т.д.

Ну это немного не об этом, это развлечение для Defi.
Биткоин - уже в игре на Wall St, это уже другая лига 8)
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