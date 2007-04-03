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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 24 тра, 2024 11:52
чик написав:Amethyst
как вам тру
не добирал к сожалению и линк хорошо идёт - всё в запасе есть, но жду сезона альты, да и куплено дорого (пачти по этим ценам), а фиксить 5-6% профита надо постоянно в рынке сидеть или алерты выставлять и ночами не спать - у мну такой возможности нет...
"рост" на новостях о эфире окончился - апять в низ, шо там уже собирать непонятно...
провтыкал свечу, вышел на 0.14567, перезайду на 0.12 или вааще не перезайду ))
Чуток не поймал отскок на Кефире -- поставил покупку на 3491, а оно сквизануло до 3498 ((
Чо с Солянкою тою робить, она мне уже надоела? По идее она дето под 200 должна лежать и ждать своего ЕТФ, а она все время выпендривается ))
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Amethyst
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 19:47
Мы все "станим милионэрами" а Бебус набравший 2 года назад Мины по 4 бакса-будет подпольным миллиардером
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osafly
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