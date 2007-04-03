Та нічого я не знав. Просто еос - задрочена монета, що потенційно може дати хороші ікси. Я то покупаю, то продаю, то знов відкупаю. Вже не знаю, яка там середня ціна закупу, враховуючи всі покупки і продажи. Може копійок 47-48.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 бер, 2025 21:34
Та нічого я не знав. Просто еос - задрочена монета, що потенційно може дати хороші ікси. Я то покупаю, то продаю, то знов відкупаю. Вже не знаю, яка там середня ціна закупу, враховуючи всі покупки і продажи. Може копійок 47-48.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 19 бер, 2025 21:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 19 бер, 2025 21:34
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Одно гавно переименовано в дерьмо, из эфира высаживание должно бы закончится на трехзначной цифре - только тогда адепты капитулируют.
Додано: Сер 19 бер, 2025 22:07
Додано: Сер 19 бер, 2025 22:19
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Кстати,по ребрендингу...Нужно внимательно следить,не напринтят ли эти мошенники новых монет,увеличив эмиссию...Могут и такой фортель проделать..Бо вместо роста,будет реально по цене мемов с нулями до цифр,а не после
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