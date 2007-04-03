Мечтаю о такой карте! Чтоб расплачиваться прямо из крипты в соседнем магазине! Вот только те карты, о которых знаю, с очень суровым KYC и со всеми заморочками украинских банков по поводу "отмывания". О реальных комиссиях я уже молчу. А что касается этой RTF, у меня сразу возникает вопрос: как я могу быть уверен, что эти ребята не растворятся в море Телеграма в очень краткосрочной перспективе вместе с моими деньгами? В профиле бота котактов 0. На сайте из контактов аж 3 имейла. Каким вообще боком узко специализированная боксёрская контора оказалась такой продвинутой в криптоплатежах? И да! Усик вообще в курсе, что он там у них чуть ли не второй главный?
Сделал себе карту RTF — очень полезная штука. К примеру, заработали вы на лаунчпуле 20 USDT, закинули их на карту — и уже можете пойти в ближайшую кофейню купить себе кофе. При оплате карта конвертнёт вашу крипту в валюту, в которой вы осуществляете покупку, по выгодному курсу и с копеечной комиссией. Прям максимально удобная штука. Раньше я шёл на P2P, менял USDT на гривну и только потом мог себе что-то купить. С этой картой весь процесс упрощается в 10 раз — для карманных расходов прям то, что нужно. Выпустить карту можно в пару кликов, не выходя из Телеграма. Заходите в бота (https://t.me/RT_Pay_bot?start=eHZQVEgzZw), (https://t.me/RT_Pay_bot?start=eHZQVEgzZw) подтверждаете почту, придумываете пароль, проходите KYC — создаёте карту. Закидывайте на счёт крипту, добавляйте карту в Apple Pay или Google Pay и пользуетесь на здоровье. Выпуск карты бесплатный, за обслуживание тоже платить не нужно. Ready to Pay (https://t.me/RT_Pay_bot?start=eHZQVEgzZw)
Звучит как реклама. Не очень добросовестная. "По выгодному курсу" - не удивлюсь если с разницей %% в 10 от рынка. Если в самом деле по выгодному курсу и с минимальной комиссией - тогда резко повышается вероятность описанная выше. Не то чтобы даже повышается, а становится +/-100%-ной. Не верю я в криптоальтруистов. Первым и последним криптоальтруистом был Сатоши Накамото... Намайнивший себе 1 лям биткоинов про запас.
ЯНаФоруме написав:Вот только те карты, о которых знаю, с очень суровым KYC и со всеми заморочками украинских банков по поводу "отмывания"
У меня несколько знакомых в разных странах пользуются банальной https://bitfree.us/ На суровость KYC и заморочки украинских банков не жалуются. Но я специально их не спрашивал. Может считают само собой разумеющимися.
moveton написав:В своё время, когда мне платили кэшем, я заносил.
А коли мені платили кешем, я не заносив. Бо це ж треба ще регулярно ходити й заносити.. а нашо воно мені треба?.. У друзів тоді часто - то картка не працює, то термінал, то взагалі десь терміналу нема, і готівки нема, і воно безпорадне . А готівка в кишені ніколи не підводить Заносив тільки коли треба було безготівковий платіж зробити.
moveton написав:Хотя тогда POS терминал в украинских магазинах был редкостью. В смысле нет ничего тайного: картой рассчитываться удобнее. На том карты и взлетели в своё время.
"Термінали були рідкістю", але "картою розраховуватись зручніше" і "на цьому карти злетіли" - на мій погляд це оксюморон, залишу на вашій совісті
moveton написав:А сейчас ещё и кэшбек за это дают. А вот финмона бояться на тех суммах, что реально потратить в супермаркете - это к дохтуру.
Я б сказав, що перейматись кешбеком - це к дохтуру. Але то все індівідуально Щодо офтопу ви праві, але основна думка нижче
airmax78 написав:Та ніхто тут кешем дохід не отримує. Всі на картку. А потім до банкомату. Як в лохматі нульові в Україні.
Вживати безапеляційно такі слова як "ніхто" і "всі" - м'яко кажучі, нерозсудливо. Звідки вам знати, хто де і як отримує дохід, і зокрема молодь. Може в них то взагалі кишенькові гроші
stela1801 я пару дней назад продала эту монету и заработала более 600 долларов (и то продала не все). дело было так. 2 месяца назад я купила ее на 74 доллара, потом еще несколько раз понемногу докупала - буквально на смешные деньги. вот нужны были срочно деньги - продала MGO токен и положила деньги в карман. для тех кто не верит вот скриншот (или посмотрите по блокчейну Соляны внутри токена Money God One - проверьте).