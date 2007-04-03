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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3606360736083609
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 10:44

  SAndriy1 написав:
  ishvara написав:
  SAndriy1 написав:Почему не на следующих 2-3 неделях?

2-3 недели, наверное, маловато будет для разгрузки?

Чтобы начаться - достаточно. А как в этот раз разгружать будут - я не знаю

Разгружать, как обычно, резко и неожиданно.
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  #<1 ... 3606360736083609
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