|
|
|
Криптовалюта, ринок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 12 тра, 2025 10:44
SAndriy1 написав: ishvara написав: SAndriy1 написав:
Почему не на следующих 2-3 неделях?
2-3 недели, наверное, маловато будет для разгрузки?
Чтобы начаться - достаточно. А как в этот раз разгружать будут - я не знаю
Разгружать, как обычно, резко и неожиданно.
-
vitaxa2006
-
-
- Повідомлень: 265
- З нами з: 25.01.18
- Подякував: 637 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|118839
|258537682
|
Пон 12 тра, 2025 10:30
Успіх
|
|7978
|23353645
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|
|6
|118195
|
|