|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 тра, 2026 00:39
Николай - почему вы думаете что все измотаны морально и физически?
Всё прекрасно(после отбоя воздушной тревоги)
На набережных наших городов полно машин с салона 24-25-26г.в. по цене как хруща на Лукьяновке, так и прелести Эйра(ну пусть вдвое ниже)
Люди жрут, пьют, готовятся к ЧМФ, пилить бюджет, жить на 3%, купил дрон за рупь - продал втрое дороже, особо фартовые уже едут отдыхать не на Чёрное море в Ильичёвск.
Жилья всё меньше(пригодного для жизни) - народ не весь собрался к вам и в еврозону.
Цены вверх(на пригодное), ремонт сейчас невероятное событие.
Всё будет хорошо и вы ещё и до 60ти проведаете свои бетонометры там где вы их законсервировали.
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5954
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 388 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 27 тра, 2026 04:34
барабашов написав:
Николай - почему вы думаете что все измотаны морально и физически?
Всё прекрасно(после отбоя воздушной тревоги)
На набережных наших городов полно машин с салона 24-25-26г.в. по цене как хруща на Лукьяновке, так и прелести Эйра(ну пусть вдвое ниже)
Люди жрут, пьют, готовятся к ЧМФ, пилить бюджет, жить на 3%, купил дрон за рупь - продал втрое дороже, особо фартовые уже едут отдыхать не на Чёрное море в Ильичёвск.
Жилья всё меньше(пригодного для жизни) - народ не весь собрался к вам и в еврозону.
Цены вверх(на пригодное), ремонт сейчас невероятное событие.
Всё будет хорошо и вы ещё и до 60ти проведаете свои бетонометры там где вы их законсервировали.
Разные есть.
Я общаюсь со своими друзьями в Киеве.
Есть такие, кто вообще живет как в мирное время, работают, по ресторанам ходят, в отпуск ездят.
Есть такие, кто очень вымотан.
Есть друзья, которые живут прямо возле...кхе, Лукьяновки.
Есть такие, чья семья после 20+ лет брака развалилась. На нервной почве.
Есть такие, кто в шаге от этого.
Есть друг, который был таким правильным-правильным, что никогда за руль не садился если накануне выпил. Сейчас он тупо именно за рулем и бухает. То есть буквально.
Есть такие, кто уже пятый год не выходит из квартиры.
Но есть и такие кто с самого начала на фронте. Усталые, раненные, контуженные.
Выезжали к семьям в Европу в отпуск, но в срок возвращались. Пошли добровольцами. Тоже устали, позвонки разъезжаются от постоянного ношения брони. суставы изношены. В марте 22-го в джинсах и кроссовках в залитом дождем окопе под Киевом пневмония была. И не ноют.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 18530
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8912 раз.
- Подякували: 5658 раз.
-
-
Профіль
-
-
14
10
7
Додано: Сер 27 тра, 2026 05:53
rjkz написав: барабашов написав:
Николай - почему вы думаете что все измотаны морально и физически?
Всё прекрасно(после отбоя воздушной тревоги)
На набережных наших городов полно машин с салона 24-25-26г.в. по цене как хруща на Лукьяновке, так и прелести Эйра(ну пусть вдвое ниже)
Люди жрут, пьют, готовятся к ЧМФ, пилить бюджет, жить на 3%, купил дрон за рупь - продал втрое дороже, особо фартовые уже едут отдыхать не на Чёрное море в Ильичёвск.
Жилья всё меньше(пригодного для жизни) - народ не весь собрался к вам и в еврозону.
Цены вверх(на пригодное), ремонт сейчас невероятное событие.
Всё будет хорошо и вы ещё и до 60ти проведаете свои бетонометры там где вы их законсервировали.
Разные есть.
Я общаюсь со своими друзьями в Киеве.
Есть такие, кто вообще живет как в мирное время, работают, по ресторанам ходят, в отпуск ездят.
Есть такие, кто очень вымотан.
Есть друзья, которые живут прямо возле...кхе, Лукьяновки.
Есть такие, чья семья после 20+ лет брака развалилась. На нервной почве.
Есть такие, кто в шаге от этого.
Есть друг, который был таким правильным-правильным, что никогда за руль не садился если накануне выпил. Сейчас он тупо именно за рулем и бухает. То есть буквально.
Есть такие, кто уже пятый год не выходит из квартиры.
Но есть и такие кто с самого начала на фронте. Усталые, раненные, контуженные.
Выезжали к семьям в Европу в отпуск, но в срок возвращались. Пошли добровольцами. Тоже устали, позвонки разъезжаются от постоянного ношения брони. суставы изношены. В марте 22-го в джинсах и кроссовках в залитом дождем окопе под Киевом пневмония была. И не ноют.
Найкраще бігунцям-ухилянтам-українофобам, які тимчасово залишили своїх чотири квартири в Києві.
Заробляють добряче і не паряться, хто повинен захищати їх нерухомість.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23380
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1838 раз.
- Подякували: 2606 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 27 тра, 2026 06:54
pesikot написав: Хомякоид написав:
Но приход профессора уголовника біл апофеоз. Тогда решение оформилось окончательно.
поэтому ты за яныка постоянно и топишь ? )
Давай пруфі где я топлю за Яніка.
Пруфов не будет значит балабольство с твоей стороні.
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 2928
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 3273 раз.
- Подякували: 530 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25407
|18028618
|
П'ят 08 тра, 2026 08:13
Frant
|
|1380
|6991816
|
|
|3
|136108
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|