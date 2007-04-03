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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3614361536163617
Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 16:40

  vitaxa2006 написав: Проблема у тому, випустять мене з ефіру чи ні? Точка виходу у беззбиток на сьогодні $3264.

Выпустят, за последний год уже два раза были выше этой цены. Главное не выйти раньше. А мысли такие, наверняка, будут.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 22:11

  vitaxa2006 написав:Від сьогодні припиняється технічна та програмна підтримка гаманців Ledger Nano S. Виробник радить придбати більш сучасну модель. А ця модель більше не буде оновлюватися та для неї більше не будуть виходити патчі безпеки, що зробить її більш уразливою для зламу. У мене такий гаманець. Наразі, на ньому у мене лише той сумнозвісний ефір. Маю надію, до кінця цього року продати весь свій ефір і пустий гаманець покласти на полицю як сувенір. На цьому мій досвід з крипторинком закінчиться. Проблема у тому, випустять мене з ефіру чи ні? Точка виходу у беззбиток на сьогодні $3264.

3264 це ж н зараз, на просадках можна усредніти до 2800-2900 яки будуть ще не раз
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 11:03

  vitaxa2006 написав:Від сьогодні припиняється технічна та програмна підтримка гаманців Ledger Nano S. Виробник радить придбати більш сучасну модель. А ця модель більше не буде оновлюватися та для неї більше не будуть виходити патчі безпеки, що зробить її більш уразливою для зламу. У мене такий гаманець. Наразі, на ньому у мене лише той сумнозвісний ефір. Маю надію, до кінця цього року продати весь свій ефір і пустий гаманець покласти на полицю як сувенір. На цьому мій досвід з крипторинком закінчиться. Проблема у тому, випустять мене з ефіру чи ні? Точка виходу у беззбиток на сьогодні $3264.

Просто шара))) дешевше, ніж унція золота :mrgreen:
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 13:59

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Здається мені що "дешевого" біткоїна ми вже не побачимо. В липні купую по ринку.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 14:12

120К буде на цьому тижні? 8)
Amethyst
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3
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 15:28

  airmax78 написав:Здається мені що "дешевого" біткоїна ми вже не побачимо. В липні купую по ринку.

Кийосакі? :mrgreen:
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 17:28

  Amethyst написав:120К буде на цьому тижні? 8)

Ніт
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 21:26

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Прошу совет для новичка. Нужно открыть кошелек в USDT для ежемесячного захода порядка 2000. В дальнейшем нужно выводить эти средства на Wise/Revolut. Просьба посоветовать наиболее простую/оптимальную схему из сервисов для вышеописанных условий на сегодняшний день.
Stan78
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 18:17

Stan78
Варианты разные могут быть.Как вариант открыть карточку на бирже, типа WhiteBIT Nóva ила Bybit, а дальше уже переводить с этой карты куда нужно. Или открыть любой кошелек и дальше через обменники переводить куда нужно.
sergia
 
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  #<1 ... 3614361536163617
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