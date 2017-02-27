Hotab написав:На чому євра за день робить майже мінус 1%? Куди загалом рух пари в короткій перспективі?
Вже писав два тижні тому і раніше. Економіка США не впала на 10+% за пару місяців, ЕС - не відросла. Ціль - коридор 1,11-1,15. Смикання туди-сюди- деталі "угод", коротше, маніпуляції Трампа і не варті уваги в довгостроку
Курс - это же не только про текущее состояние. Это и про перспективы/ожидания. А после того, как Трамп прожал Ляйен на сделку - перспективы ЕС стали понятны...
протиснув на що? на якийсь загальні фрази про сотні мільярдів? угода, як й з Україною? перспективи ЄС залежить від більш глобальних речей, включно з нашою війною.
Навуходоносор написав:Вже писав два тижні тому і раніше. Економіка США не впала на 10+% за пару місяців, ЕС - не відросла. Ціль - коридор 1,11-1,15. Смикання туди-сюди- деталі "угод", коротше, маніпуляції Трампа і не варті уваги в довгостроку
Курс - это же не только про текущее состояние. Это и про перспективы/ожидания. А после того, как Трамп прожал Ляйен на сделку - перспективы ЕС стали понятны...
протиснув на що? на якийсь загальні фрази про сотні мільярдів? угода, як й з Україною? перспективи ЄС залежить від більш глобальних речей, включно з нашою війною.