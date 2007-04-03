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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 13 лип, 2025 22:40
vitaxa2006 написав: SAndriy1 написав: vitaxa2006 написав:
Колеги, хто як вважає? На ці вихідні знову вниз? Дампануть, як попередні рази?
Ви там готуйтесь бігти продавати ефіри по беззбитку
Я готовий виходити у беззбиток. Але сумніваюся, що дотягнуть ціну ефіра до 3264. Зараз якийсь фад вийде і на вихідні різко вниз. І я знову у дупі.
Вы нам обещаете что выйдете на 3264 ? Ваша эпопея и нам уже добавила седины. Вангую что при достижении 3264 вы резко передумаете выходить.
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Додано: Пон 14 лип, 2025 01:54
Игорь написав:
Вы нам обещаете что выйдете на 3264 ? Ваша эпопея и нам уже добавила седины. Вангую что при достижении 3264 вы резко передумаете выходить.
Я б продав 50% вже по 3000. А інші 50% поставив би на продаж частинами до 4000. І на шорт бітка поставив отримані гроші. Потім би відкупив на падінні бітка на споті.
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