RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3619362036213622>
Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 05:28

  airmax78 написав:Пахнет необходимостью коррекции. Опять из каждого утюга: 130 - за углом, 200 - к концу года. Для начала в район 90К. Свежих институциональных инвесторов необходимо посвятить в ходлеры. А то уже каждый таксист знает что биткоин теперь может только расти.

Сплячі гаманці прокидаються.. :)

https://ua.beincrypto.com/dva-whale-wal ... 0-bitcoin/
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2301
З нами з: 19.02.14
Подякував: 630 раз.
Подякували: 668 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 12:49

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Яка біржа зараз актуальна для виводу з крипти в гривні?
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5565
З нами з: 29.07.22
Подякував: 888 раз.
Подякували: 638 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 13:12

  Дюрі-бачі написав:Яка біржа зараз актуальна для виводу з крипти в гривні?

Можливо будуть корисні
сервіси для обміну криптовалюти з Minfin.com.ua
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5040
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1134 раз.
Подякували: 2049 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 13:19

  Козак-характерник написав:
  Amethyst написав:Вчора перекинув ордер на 125 але от думаю на 130 таки переставити

Можна і на 125 поставити, і на 130, і на 140. Евріка! :)

П.С. Золоте правило: купляти і продавати частинами. Ніхто не знає дна і піка.

так шо, всьоо, скупляємся на 117... чи почекаємо три палки ? :wink: :wink:
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6527
З нами з: 05.05.21
Подякував: 496 раз.
Подякували: 1283 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
10
Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 13:27

  Amethyst написав:так шо, всьоо, скупляємся на 117... чи почекаємо три палки ? :wink: :wink:

Не треба циклітися на цифрі. Тре торгувати по стратегїї. Купляти і продавати частинами. Якщо по 120 продали те, що по 90 брали, то можна і відкупити частину по 117. Гнучко тре реагувати на ринок, а не чекати мегаіксів. Давно кажу Вітасі, що тре торгувати. Продав би по 3000 кефіра, то вже міг відкупити. Я свій шорт тримаю. Піде вище, то усередню трохи. Взагалі, нічим більше не торгую крім бітка. Нафік мені за тим усім сміттям слідкувати? :) Зосереджуватися тре на найліквіднішому інструменті і торгувати активно. 8)
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 28820
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2243 раз.
Подякували: 2359 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 19:21

Зображення
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 28820
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2243 раз.
Подякували: 2359 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 19:50

Козак-характерник, куручу-верчу -- маніпуля заплутати хочу ))
Але ж цимес то де?
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6527
З нами з: 05.05.21
Подякував: 496 раз.
Подякували: 1283 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
10
Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 19:58

  Козак-характерник написав:
  Amethyst написав:так шо, всьоо, скупляємся на 117... чи почекаємо три палки ? :wink: :wink:

Не треба циклітися на цифрі. Тре торгувати по стратегїї. Купляти і продавати частинами. Якщо по 120 продали те, що по 90 брали, то можна і відкупити частину по 117. Гнучко тре реагувати на ринок, а не чекати мегаіксів. Давно кажу Вітасі, що тре торгувати. Продав би по 3000 кефіра, то вже міг відкупити. Я свій шорт тримаю. Піде вище, то усередню трохи. Взагалі, нічим більше не торгую крім бітка. Нафік мені за тим усім сміттям слідкувати? :) Зосереджуватися тре на найліквіднішому інструменті і торгувати активно. 8)

Підтримую. Бо коли читаю про якийсь альфабет суп, лаунчпади прости господи та інше лайно - не розумію звідки у людей стільки часу в цьому розбиратись, якщо все одне їх там жорстко вжухають з верогідністю у 120% і підуть вони із цими дуже цінними знаннями далі, але без грошей.
airmax78
 
Повідомлень: 42917
З нами з: 25.10.12
Подякував: 987 раз.
Подякували: 5352 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 20:02

Крипта - це тема для аутистів. Ти тупо купуєш біткоїн і тримаєш. Все, більше нічого не потрібно робити. Грейт сакцес. 90% інших стратегій це втрата грошей або в +/-0.
airmax78
 
Повідомлень: 42917
З нами з: 25.10.12
Подякував: 987 раз.
Подякували: 5352 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 20:18

  Amethyst написав:Але ж цимес то де?

Там копійки на морозиво. :) Я більше 1% не ставлю на кон. Але все ж таки - гроші. Шаг за шагом (так скоро копійки називатимуться) і вже гривня в кишені. :) Планую продати лонг по 120. Шорт триматиму зубами до останнього. Можливо, я заціпив самий пік. Ні, то трошки усередню, якщо біток вище піде. Здається мені, скоро градндіозний шухєр будк і червоні соплі. :roll:
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 28820
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2243 раз.
Подякували: 2359 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 3619362036213622>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 11931, 11932, 11933
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
119329 259772032
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 лип, 2025 21:07
flyman
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23449126
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 13:52
6 124672
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 18:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9158)
15.07.2025 19:35
ПУМБ (6614)
15.07.2025 18:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.