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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3619362036213622
Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 20:25

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  Козак-характерник написав:Здається мені, скоро градндіозний шухєр будк і червоні соплі.
А де ж альсезон? Ну хоча б 2..3 тижня, ну шоби Кефір до 5К догнати і Солану до 300...Ща ото Діда заляже на пляжу погрітися під 120К до осені і тута таки Кефір забродить ))
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 20:44

  Amethyst написав:Але ж цимес то де?

У відсотках.

Зображення

  Amethyst написав:А де ж альсезон?

Альтсезон - це слово-замануха, шоб хомки вклалися в щось, окрім бітка. Забудьте! Так звані альтсезони роблять лише на какашках, щоб стригти бідолах. Якщо кефір дасть 2 ікси навіть від поточної ціни - це курЯм на сміх. :) Кефір - та сама какаха, як і усі, тільки брендована. Я повністю вийшов з кефіра на 3050. Реальна тема - торгувати біток, а не чекати іксів. 50% - біток 50% - тезер. Можна і шортити, і лонгувати не ковтаючи корвалола від маніпуляцій маніпуля. Дотримуючись ризик - менеджменту звісно. Спот і хеджування фючами - тема. Продавай і покупай частинами. Не жаднічай! :P Поки всі чекають так званий альтсІзон, можна вже подвоїти депо торгуючи. Думайте - багатійте! 8)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 21:07

Криптогангстерсамурай

На війну з маніпулем треба виходити із усією зброєю. 8)

https://youtu.be/qCAZPp5dhSI?si=lzp1VBrCS_wbBVqX
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 23:35

  Козак-характерник написав:можна вже подвоїти депо торгуючи

звісно можна...
за який період ти подвоїв? ))
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 00:47

Козак-характерник
Давно тебе читаю. А ти можеш показати PNL за весь період?? а то тільки балачки про торгувати в обидві сторони, навжухати маніпуля, подовїти депо, так все в тебе легко торгується. А по факту відкрив обидві позиції на копійки(сам пишеш на морозиво) з однаковою маржою що по ітогу вийдеш в нуль чи в 1-2 бакси + або-))
Не козак а засланий казачок якийсь з Донбасу))
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 01:40

  OptiX написав:Козак-характерник Давно тебе читаю. А ти можеш показати PNL за весь період??

Не можу, бо банан дав мені колєном під зад. :P Писав недавно про те: Криптовалюта, ринок криптовалют

А на HTX в мене стаж декілька днів.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 11:00

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Чверть українців вірять, що держава відшкодовує криптовалюти
Модератор
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Модератор Форуму
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 11:04

  Модератор написав:Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Чверть українців вірять, що держава відшкодовує криптовалюти

А про ОВДП взагалі всі 99% вірять про це :shock:
А з криптою взагалі банки виганяють клієнта з вовчим квитком!!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 13:01

  Игорь написав:
  vitaxa2006 написав:
  SAndriy1 написав:Ви там готуйтесь бігти продавати ефіри по беззбитку :mrgreen:

Я готовий виходити у беззбиток. Але сумніваюся, що дотягнуть ціну ефіра до 3264. Зараз якийсь фад вийде і на вихідні різко вниз. І я знову у дупі.

Вы нам обещаете что выйдете на 3264 ? Ваша эпопея и нам уже добавила седины. Вангую что при достижении 3264 вы резко передумаете выходить.

Виталий - честный человек. Он добросовестно пересидел просадку в битке и честно, как и обещал, вышел по безубытку на 25 или 26 тысяч долларов. После чего биток сделал х3 за несколько месяцев :mrgreen:
Это какая-то клиника. Советовали человеку подождать месяц - купил бы себе машину или белый билет)))
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 14:50

  Модератор написав:Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Чверть українців вірять, що держава відшкодовує криптовалюти

Віра - річ інтимна. Хтось в чебурашку вірить. :)
Козак-характерник
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