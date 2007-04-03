А де ж альсезон? Ну хоча б 2..3 тижня, ну шоби Кефір до 5К догнати і Солану до 300...Ща ото Діда заляже на пляжу погрітися під 120К до осені і тута таки Кефір забродить ))
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 15 лип, 2025 20:25
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: Вів 15 лип, 2025 20:44
У відсотках.
Альтсезон - це слово-замануха, шоб хомки вклалися в щось, окрім бітка. Забудьте! Так звані альтсезони роблять лише на какашках, щоб стригти бідолах. Якщо кефір дасть 2 ікси навіть від поточної ціни - це курЯм на сміх. Кефір - та сама какаха, як і усі, тільки брендована. Я повністю вийшов з кефіра на 3050. Реальна тема - торгувати біток, а не чекати іксів. 50% - біток 50% - тезер. Можна і шортити, і лонгувати не ковтаючи корвалола від маніпуляцій маніпуля. Дотримуючись ризик - менеджменту звісно. Спот і хеджування фючами - тема. Продавай і покупай частинами. Не жаднічай! Поки всі чекають так званий альтсІзон, можна вже подвоїти депо торгуючи. Думайте - багатійте!
Додано: Вів 15 лип, 2025 21:07
Криптогангстерсамурай
На війну з маніпулем треба виходити із усією зброєю.
Додано: Вів 15 лип, 2025 23:35
Додано: Сер 16 лип, 2025 00:47
Козак-характерник
Давно тебе читаю. А ти можеш показати PNL за весь період?? а то тільки балачки про торгувати в обидві сторони, навжухати маніпуля, подовїти депо, так все в тебе легко торгується. А по факту відкрив обидві позиції на копійки(сам пишеш на морозиво) з однаковою маржою що по ітогу вийдеш в нуль чи в 1-2 бакси + або-))
Не козак а засланий казачок якийсь з Донбасу))
Додано: Сер 16 лип, 2025 01:40
Не можу, бо банан дав мені колєном під зад. Писав недавно про те: Криптовалюта, ринок криптовалют
А на HTX в мене стаж декілька днів.
Додано: Сер 16 лип, 2025 11:00
Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇
Чверть українців вірять, що держава відшкодовує криптовалюти
Додано: Сер 16 лип, 2025 11:04
А про ОВДП взагалі всі 99% вірять про це
А з криптою взагалі банки виганяють клієнта з вовчим квитком!!
Додано: Сер 16 лип, 2025 13:01
Виталий - честный человек. Он добросовестно пересидел просадку в битке и честно, как и обещал, вышел по безубытку на 25 или 26 тысяч долларов. После чего биток сделал х3 за несколько месяцев
Это какая-то клиника. Советовали человеку подождать месяц - купил бы себе машину или белый билет)))
Додано: Сер 16 лип, 2025 14:50
Віра - річ інтимна. Хтось в чебурашку вірить.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор
|