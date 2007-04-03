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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3624362536263627
Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 17:08

  Козак-характерник написав:
  vitaxa2006 написав:В телеге обменка пишет адрес кошелька эфира, переводишь туда. Ждёшь 5-10 минут. Подтверждают получение и по цене бинанс в этот момент тебе пишут сумму в Кеше. Дают код выдачи и с ним едешь на адрес, называешь код, забираешь бабло и свободен.

Ви в кеш вийшли? Даремно. Лонганув етеріума трохи по 3724.


Але по відчуттям, максимум 3750 дотягнуть. Але стрибати в рОкету я не збираюсь. :) Бо ця рОкета вже бракована.


Что, ракета уже не бракованная?
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 20 лип, 2025 17:54

  phantom_systems написав:Что, ракета уже не бракованная?

Бракована. Але бачу, що маніпулька вирішив піддати пального. Відкусю 1-2%. :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 10:31

Трамп підписав закон про стейблкоїни.

Президент США Дональд Трамп у п’ятницю підписав закон про створення регуляторного режиму для криптовалют, прив’язаних до долара, відомих як стейблкоїни. Законопроект ухвалено Палатою представників 308 голосами проти 122, за підтримки майже половини членів Демократичної партії та більшості республіканців. Раніше його схвалив Сенат. Цей закон є величезною перемогою для прихильників криптовалют. Міністр фінансів Скотт Бессент у своїй заяві заявив, що нова технологія зміцнить статус долара як світової резервної валюти, розширить доступ до доларової економіки та підвищить попит на казначейські облігації США, які підтримують стейблкоїни. Новий закон вимагає, щоб стейблкоїни були забезпечені ліквідними активами, такими як долари США та короткострокові казначейські облігації, а емітенти щомісяця публічно розкривали склад своїх резервів. Ринок стейблкоїнів, який, за словами постачальника криптовалютних даних CoinGecko, оцінюється в понад $260 млрд, може зрости до $2 трлн до 2028 року згідно з новим законом, оцінив банк Standard Chartered раніше цього року. Прихильники законопроекту заявили, що він потенційно може призвести до нового джерела попиту на короткостроковий державний борг США , оскільки емітентам стейблкоїнів доведеться купувати більше боргу для забезпечення своїх активів.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 14:18

  sergey_sryvkin написав:
  Козак-характерник написав:
  sergey_sryvkin написав:Мене взагалі бінанс забанив, і не каже чому. Мабуть, за реєстрацію на ТОТ.

Банан чудить. Мені дали вивести кошти та дали колєном під зад! :) І на тому спасибі!

В мене запросили документи і думають шось :)
А з виводом коштів там мутно.
Вивести криптою можна тільки BTC/wBTC,
або будь яку іншу крипту в фіат, через p2p, з великою комісією.

А поміняти альти на BTC - зась...

Як можна приймати цифрове лайно (ЦЛ) в обмін на цифрове золото?! Все правильно банан робить. Якщо хтось встряг у ЦЛ то нехай його передає комусь іншому, якщо зможе, на P2P ринку.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 15:14

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

а що народ думає про монетки другого ешелону ?
усілякі Ripple (XRP), Cardano (ADA), Litecoin (LTC), Solana (SOL) і таке інше ?
варто чи ні ? адже коливання більші ніж в бітка та ефіру
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 16:08

  yama написав:а що народ думає про монетки другого ешелону ?

або UNI, який додав майже 100% в ціні за останні пару тижнів
kulikrom
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Повідомлення Додано: Пон 21 лип, 2025 16:41

  airmax78 написав:
  sergey_sryvkin написав:В мене запросили документи і думають шось :)
А з виводом коштів там мутно.
Вивести криптою можна тільки BTC/wBTC,
або будь яку іншу крипту в фіат, через p2p, з великою комісією.

А поміняти альти на BTC - зась...

Як можна приймати цифрове лайно (ЦЛ) в обмін на цифрове золото?! Все правильно банан робить. Якщо хтось встряг у ЦЛ то нехай його передає комусь іншому, якщо зможе, на P2P ринку.

До чого тут взагалі обмін?
Мова була про вивід власних активів після того, як бінанс заблокував торгові операції на акаунті.
sergey_sryvkin
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