|
|
|
Samsung готує випуск Galaxy S24 Ultra
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 10 жов, 2025 15:07
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Samsung готується випустити новий Galaxy S26 Ultra. Один з кольорів буде схожий із новим iPhone 17 Pro, повідомляє Phone Arena.
У мережі з’явилися ймовірні фото майбутніх смартфонів, один з них матиме новий помаранчевий колір, схожий з iPhone 17 Pro.
Дивися повний текст Samsung готує випуск Galaxy S24 Ultra
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100582
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 10 жов, 2025 15:07
Точно s24?
-
megamat37037
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 10.10.25
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 10 жов, 2025 15:08
R2 написав:
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Samsung готується випустити новий Galaxy S26 Ultra. Один з кольорів буде схожий із новим iPhone 17 Pro, повідомляє Phone Arena.
У мережі з’явилися ймовірні фото майбутніх смартфонів, один з них матиме новий помаранчевий колір, схожий з iPhone 17 Pro.
Дивися повний текст Samsung готує випуск Galaxy S24 Ultra
ви хоч читаєте заголовки свої?
-
GALeon
-
-
- Повідомлень: 1669
- З нами з: 13.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 10 жов, 2025 15:44
Дякуємо, передали в редакцію 🤝
-
Модератор
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 6306
- З нами з: 25.01.06
- Подякував: 80 раз.
- Подякували: 438 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 11 жов, 2025 14:13
Ого я со своим с24у очень удивлён что скоро выйдет в продажу с24у
-
josikage489
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 11.10.25
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|1149
|
|
|1
|970
|
|
|1
|868
|
|