Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 13:46

  gadina написав:кто что насоветует по поводу Binance в свете последних новостей? надо все выводить в фиат? или разбанят украинцев?

В свете последних изменений с Револют сильно сомневаюсь что что-то улучшится для украинцев. Как вариант переехать на другую биржу, благо их достаточно
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 15:09

  gadina написав:кто что насоветует по поводу Binance в свете последних новостей? надо все выводить в фиат? или разбанят украинцев?

как-то стремненько потерять все что там лежит...


А что такого случилась для украинцев на Binance? :shock: Вы об этом:

"Binance уточнює, що нещодавнє оголошення про зміни у способах оплати стосується виключно тих користувачів з України, які раніше користувалися послугами Bifinity.

Сервіс ZEN для українських користувачів тимчасово недоступний і відновить роботу з 6 січня. Зміни в роботі сервісу набудуть чинності з 29 грудня та пов’язані з технічними роботами і оновленням партнерської інфраструктури. Ці зміни не пов’язані з НБУ і не впливають на P2P-операції, які продовжують працювати у звичайному режимі. Користувачі, як і раніше, можуть поповнювати рахунки, виводити кошти, а також купувати та продавати криптоактиви за допомогою доступних способів оплати." ???
