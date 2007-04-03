В свете последних изменений с Револют сильно сомневаюсь что что-то улучшится для украинцев. Как вариант переехать на другую биржу, благо их достаточно
Додано: Вів 30 гру, 2025 13:46
Додано: Вів 30 гру, 2025 15:09
А что такого случилась для украинцев на Binance? Вы об этом:
"Binance уточнює, що нещодавнє оголошення про зміни у способах оплати стосується виключно тих користувачів з України, які раніше користувалися послугами Bifinity.
Сервіс ZEN для українських користувачів тимчасово недоступний і відновить роботу з 6 січня. Зміни в роботі сервісу набудуть чинності з 29 грудня та пов’язані з технічними роботами і оновленням партнерської інфраструктури. Ці зміни не пов’язані з НБУ і не впливають на P2P-операції, які продовжують працювати у звичайному режимі. Користувачі, як і раніше, можуть поповнювати рахунки, виводити кошти, а також купувати та продавати криптоактиви за допомогою доступних способів оплати." ???
Додано: Чет 08 січ, 2026 11:42
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Найперспективніші криптовалюти на 2026 рік
Додано: П'ят 23 січ, 2026 09:53
Ну що, золото проб'є $5000, а срібло $100 до кінця зими? Вважаю, що проб'є. Шкода, що я не зайшов восени у золото, як планував. Ракета летить без мене (
Ведмежка на крипті йде ідеально по таймінгам. Ще 11 місяців залишилося.
Додано: П'ят 23 січ, 2026 14:46
Ну так про перспективы золота надо на профильной ветке драгметаллов советы спрашивать а не у криптанов.
Додано: П'ят 23 січ, 2026 15:33
Золото увійшло в самопосилювальну спираль: центробанки купують через зменшення довіри до класичних інструментів - ціна зростає, зростають ЗВР центробанків, що стимулює їх вкладати ще, незважаючи на дещо вже безглузду ціну. Цікаво що зараз може зламати цей тренд.
Додано: П'ят 23 січ, 2026 17:00
Ось вам і "бичаче раллі". Але вже не на крипті. З крипти все виводять у метали)) 16-річний тренд на криптовалюту скінчився. Як колись у 2000 році скінчився тренд доткомів. Тепер крипторинок буде повільно вмирати. Стейблкоїни, звісно, залишаться і будуть далі використовуватися. 2026 буде рік золота та срібла.
Додано: П'ят 23 січ, 2026 17:26
vitaxa2006 Как, еще один год серебра? По 300 за унцию ? Вот сильно не уверен. Как бы серебро 60-70 даже при золоте 6К не увидеть.
Додано: П'ят 23 січ, 2026 18:06
