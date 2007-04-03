|
|
|
Криптовалюта, ринок криптовалют
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 30 гру, 2025 13:46
gadina написав:
кто что насоветует по поводу Binance в свете последних новостей? надо все выводить в фиат? или разбанят украинцев?
В свете последних изменений с Револют сильно сомневаюсь что что-то улучшится для украинцев. Как вариант переехать на другую биржу, благо их достаточно
Додано: Вів 30 гру, 2025 15:09
gadina написав:
кто что насоветует по поводу Binance в свете последних новостей? надо все выводить в фиат? или разбанят украинцев?
как-то стремненько потерять все что там лежит...
А что такого случилась для украинцев на Binance?
Вы об этом:
"Binance уточнює, що нещодавнє оголошення про зміни у способах оплати стосується виключно тих користувачів з України, які раніше користувалися послугами Bifinity.
Сервіс ZEN для українських користувачів тимчасово недоступний і відновить роботу з 6 січня. Зміни в роботі сервісу набудуть чинності з 29 грудня та пов’язані з технічними роботами і оновленням партнерської інфраструктури. Ці зміни не пов’язані з НБУ і не впливають на P2P-операції, які продовжують працювати у звичайному режимі. Користувачі, як і раніше, можуть поповнювати рахунки, виводити кошти, а також купувати та продавати криптоактиви за допомогою доступних способів оплати." ???
Додано: Чет 08 січ, 2026 11:42
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:Найперспективніші криптовалюти на 2026 рік
Додано: П'ят 23 січ, 2026 09:53
Ну що, золото проб'є $5000, а срібло $100 до кінця зими? Вважаю, що проб'є. Шкода, що я не зайшов восени у золото, як планував. Ракета летить без мене (
Ведмежка на крипті йде ідеально по таймінгам. Ще 11 місяців залишилося.
Додано: П'ят 23 січ, 2026 14:46
vitaxa2006 написав:
Ну що, золото проб'є $5000, а срібло $100 до кінця зими? Вважаю, що проб'є. Шкода, що я не зайшов восени у золото, як планував. Ракета летить без мене (
Ведмежка на крипті йде ідеально по таймінгам. Ще 11 місяців залишилося.
Ну так про перспективы золота надо на профильной ветке драгметаллов советы спрашивать а не у криптанов.
1
Додано: П'ят 23 січ, 2026 15:33
vitaxa2006 написав:
Ну що, золото проб'є $5000, а срібло $100 до кінця зими? Вважаю, що проб'є. Шкода, що я не зайшов восени у золото, як планував. Ракета летить без мене (
Ведмежка на крипті йде ідеально по таймінгам. Ще 11 місяців залишилося.
Золото увійшло в самопосилювальну спираль: центробанки купують через зменшення довіри до класичних інструментів - ціна зростає, зростають ЗВР центробанків, що стимулює їх вкладати ще, незважаючи на дещо вже безглузду ціну. Цікаво що зараз може зламати цей тренд.
1
Додано: П'ят 23 січ, 2026 17:00
airmax78 написав: vitaxa2006 написав:
Ну що, золото проб'є $5000, а срібло $100 до кінця зими? Вважаю, що проб'є. Шкода, що я не зайшов восени у золото, як планував. Ракета летить без мене (
Ведмежка на крипті йде ідеально по таймінгам. Ще 11 місяців залишилося.
Золото увійшло в самопосилювальну спираль: центробанки купують через зменшення довіри до класичних інструментів - ціна зростає, зростають ЗВР центробанків, що стимулює їх вкладати ще, незважаючи на дещо вже безглузду ціну. Цікаво що зараз може зламати цей тренд.
Ось вам і "бичаче раллі". Але вже не на крипті. З крипти все виводять у метали)) 16-річний тренд на криптовалюту скінчився. Як колись у 2000 році скінчився тренд доткомів. Тепер крипторинок буде повільно вмирати. Стейблкоїни, звісно, залишаться і будуть далі використовуватися. 2026 буде рік золота та срібла.
Додано: П'ят 23 січ, 2026 17:26
vitaxa2006
Как, еще один год серебра? По 300 за унцию ?
Вот сильно не уверен. Как бы серебро 60-70 даже при золоте 6К не увидеть.
1
Додано: П'ят 23 січ, 2026 18:06
vitaxa2006 написав:
Ну що, золото проб'є $5000, а срібло $100 до кінця зими? Вважаю, що проб'є. Шкода, що я не зайшов восени у золото, як планував. Ракета летить без мене (
Ведмежка на крипті йде ідеально по таймінгам. Ще 11 місяців залишилося.
Срібло вже 100))
2
1
Додано: Суб 24 січ, 2026 12:39
SAndriy1 написав: vitaxa2006 написав:
Ну що, золото проб'є $5000, а срібло $100 до кінця зими? Вважаю, що проб'є. Шкода, що я не зайшов восени у золото, як планував. Ракета летить без мене (
Ведмежка на крипті йде ідеально по таймінгам. Ще 11 місяців залишилося.
Срібло вже 100))
Бачив. Прогнозують на 2026 рік, що золото проб'є 6000, а срібло 200. Ось вам і бичка. А блогери все кукарікають про розворот і початок росту на крипті, кажуть усереднювати портфелі, бо гарні ціни))) Впевнений, монету Strk у цьому році побачу по 1 центу, а потім делистинг. Колись думав, по приколу, її купити)
