Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 07:42

  vitaxa2006 написав:Ну що, золото проб'є $5000, а срібло $100 до кінця зими? Вважаю, що проб'є. Шкода, що я не зайшов восени у золото, як планував. Ракета летить без мене (
Ведмежка на крипті йде ідеально по таймінгам. Ще 11 місяців залишилося.

Зима скінчилась)))
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 10:56

  SAndriy1 написав:
  vitaxa2006 написав:Ну що, золото проб'є $5000, а срібло $100 до кінця зими? Вважаю, що проб'є. Шкода, що я не зайшов восени у золото, як планував. Ракета летить без мене (
Ведмежка на крипті йде ідеально по таймінгам. Ще 11 місяців залишилося.

Зима скінчилась)))

Так, вже 5100 пробили. Почався параболічний ріст на золоті. Прогнозують ціну вище 10000 до кінця цього року. І продовження раллі ще впродовж 3-5 років мінімум. Треба купляти, бо крипта R.I.P.
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 11:13

  airmax78 написав:
  vitaxa2006 написав:Ну що, золото проб'є $5000, а срібло $100 до кінця зими? Вважаю, що проб'є. Шкода, що я не зайшов восени у золото, як планував. Ракета летить без мене (
Ведмежка на крипті йде ідеально по таймінгам. Ще 11 місяців залишилося.

Золото увійшло в самопосилювальну спираль: центробанки купують через зменшення довіри до класичних інструментів - ціна зростає, зростають ЗВР центробанків, що стимулює їх вкладати ще, незважаючи на дещо вже безглузду ціну. Цікаво що зараз може зламати цей тренд.

Думав спочатку купити біткоїн у кінці цього ведмежого року на дні, але бажання щось вже пропало. Навіть, по умовній ціні $30-40к вже не хочеться. Вирішив все-таки зробити те, що планував ще у жовтні, купити xaut. Зараз почекаю невелику корекцію, і на ній буду заходити. Я так зрозумів, що поки рижий клоун президент, будуть зростати лише метали. Тож у найближчі дні куплю xaut на 1-2 роки. З крипторинком зав'язую (навіть біток вже нецікаво).
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 11:19

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Трохи оффтоп. Згадав, як всі раділи, коли трампа обрали президентом у листопаді 2024 року. Всі писали, ось наш криптопрезидент, тепер заживемо)). Але щось зараз не чутно тих людей...
До речі, різкий ріст золота, зазвичай є передвісником початку великого краху світової економіки.
