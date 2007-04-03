RSS
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 07:42

  vitaxa2006 написав:Ну що, золото проб'є $5000, а срібло $100 до кінця зими? Вважаю, що проб'є. Шкода, що я не зайшов восени у золото, як планував. Ракета летить без мене (
Ведмежка на крипті йде ідеально по таймінгам. Ще 11 місяців залишилося.

Зима скінчилась)))
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 10:56

  SAndriy1 написав:
  vitaxa2006 написав:Ну що, золото проб'є $5000, а срібло $100 до кінця зими? Вважаю, що проб'є. Шкода, що я не зайшов восени у золото, як планував. Ракета летить без мене (
Ведмежка на крипті йде ідеально по таймінгам. Ще 11 місяців залишилося.

Зима скінчилась)))

Так, вже 5100 пробили. Почався параболічний ріст на золоті. Прогнозують ціну вище 10000 до кінця цього року. І продовження раллі ще впродовж 3-5 років мінімум. Треба купляти, бо крипта R.I.P.
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 11:13

  airmax78 написав:
  vitaxa2006 написав:Ну що, золото проб'є $5000, а срібло $100 до кінця зими? Вважаю, що проб'є. Шкода, що я не зайшов восени у золото, як планував. Ракета летить без мене (
Ведмежка на крипті йде ідеально по таймінгам. Ще 11 місяців залишилося.

Золото увійшло в самопосилювальну спираль: центробанки купують через зменшення довіри до класичних інструментів - ціна зростає, зростають ЗВР центробанків, що стимулює їх вкладати ще, незважаючи на дещо вже безглузду ціну. Цікаво що зараз може зламати цей тренд.

Думав спочатку купити біткоїн у кінці цього ведмежого року на дні, але бажання щось вже пропало. Навіть, по умовній ціні $30-40к вже не хочеться. Вирішив все-таки зробити те, що планував ще у жовтні, купити xaut. Зараз почекаю невелику корекцію, і на ній буду заходити. Я так зрозумів, що поки рижий клоун президент, будуть зростати лише метали. Тож у найближчі дні куплю xaut на 1-2 роки. З крипторинком зав'язую (навіть біток вже нецікаво).
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 11:19

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Трохи оффтоп. Згадав, як всі раділи, коли трампа обрали президентом у листопаді 2024 року. Всі писали, ось наш криптопрезидент, тепер заживемо)). Але щось зараз не чутно тих людей...
До речі, різкий ріст золота, зазвичай є передвісником початку великого краху світової економіки.
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 11:53

vitaxa2006 А как же незакрытый геп на 2900? Ведь умные люди по анализу графиков обещали? Или хотя бы 3600? :mrgreen:
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 12:07

  vitaxa2006 написав:
  airmax78 написав:
  vitaxa2006 написав:Ну що, золото проб'є $5000, а срібло $100 до кінця зими? Вважаю, що проб'є. Шкода, що я не зайшов восени у золото, як планував. Ракета летить без мене (
Ведмежка на крипті йде ідеально по таймінгам. Ще 11 місяців залишилося.

Золото увійшло в самопосилювальну спираль: центробанки купують через зменшення довіри до класичних інструментів - ціна зростає, зростають ЗВР центробанків, що стимулює їх вкладати ще, незважаючи на дещо вже безглузду ціну. Цікаво що зараз може зламати цей тренд.

Думав спочатку купити біткоїн у кінці цього ведмежого року на дні, але бажання щось вже пропало. Навіть, по умовній ціні $30-40к вже не хочеться. Вирішив все-таки зробити те, що планував ще у жовтні, купити xaut. Зараз почекаю невелику корекцію, і на ній буду заходити. Я так зрозумів, що поки рижий клоун президент, будуть зростати лише метали. Тож у найближчі дні куплю xaut на 1-2 роки. З крипторинком зав'язую (навіть біток вже нецікаво).

Ну ви по класиці - навіщо заходити, коли дешево))))
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 12:19

  jabba написав:
Лучше бы Вы свою аскезу не нарушали и ржали бы у себя перед монитором тихонько в кулачек. Сбили с верного пути Витаху2006. :roll:
Всем ржавшим вмнесте с Вами "вменяемым аналитикам графиков" тоже пламенный привет от секты "Свидетелей 5-10". :mrgreen:


Так,глядя кто тут остался...даже и не думаю..Графики рекомендую открыть вплоть до 1970-х годов и посмотреть,что было потом...Металлы точно в такой же ситуации,как 50 лет назад..Тогда серебро тоже...ходило на 50$,что по нынешним ценам,наверное-баксов 200 и где все было года через 3...Вся проблема в том,что президент Трамп державы-гегемона(военного и экономического) вместе со всей его коммандой,оказались банальными узурпаторами и долбоепами космического масштаба,пугающими рынки без исключения,союзников и прочие страны...но скорее всего,просто банально зарабатывающие на этом.Но Вы,судя по вашим постам-как Трамп...Завели на сегодня будильник,чтоб не забыть переписать в бубырнадцатый раз ценник на свою серебряную киллограмовую "радость" с курицей-мутантом??? А то там серебро на пару баксов опять подорожало :lol: Золото сейчас именно вошло в "эрекционную" фазу роста только из за Трампа и Китая,который хомячит не переставая по любым ценам,скидывая трежеря и избавляясь от долларовых активов,то же делают Европа(в меньших масштабах) и других странах...пока рыжий долбодятел угрожает войнами,анексиями союзникам и внутри страны возникает противостояние...Этого невозможно предугадать,когда все зависит от одного неадекватного нарцисса...на графики,просто реально страшно смотреть...но металлы не разворачиваются и не падают с такой скоростью,как это делает фонда и тем более крипта..
Витаха-покупайте...слушайте "Лабубу"...скоро будет 10 :mrgreen: А я понемногу фиксируюсь частями...ну дурак,шо с меня взять :D
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 12:35

osafly
  jabba написав:SAndriy1 То что ожидал и прогнозировал в прошлом году - достигнуто очень резво, с огромным опережением графика. Видя безумца во главе Америки и его абсолютно некомпетентное окружение, боящееся сказать Великому Кормчему даже слово возражения на его действия - я не удивлюсь (коль Трамп будет продолжать в том же духе) если мы достигнем в этом году 5000 и в течении 3 лет и 10,000. Похоже что хана нашему баксу с таким президентом.

Только никому. Тссс. Еще с ДжиПи Морган и Голдман Сакс мне не звонили советоваться, этот осторожный прогноз пока никто не скопировал. :mrgreen:

Гарячі новини про дорогоцінні метали

Пост от 24 апреля прошлого года. 8) А Вы только сейчас увидели шо творит Трамп? :roll:
И раз частями фиксируетесь - то значит сами втихаря купили а ребенка отговорили покупать, запугав незакрытым гепом? :mrgreen:
Где Вы были с своими прогнозами 2 года? Мои то прогнозы по металам за 2 года в свободном доступе - покупать серебро и золото в позапрошлом году - с целями сначала 3, потом3,5 потом 5 потом воможно и 10 а серебро с целью 50.
