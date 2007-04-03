Додано: П'ят 30 січ, 2026 16:35

На днях написал анализ по серебру…но посмотрел на одного длб и пропало желание публиковать…но пускай уже,покажу и расшифрую очередные "каляки-маляки"..как они не работают.На данный момент,судя по всему-мы на околохаевых вершинах..Цель моя на графике-119.7 немного не дотянули(на днях уже дотянули)...но есть еще одна-на 147,но тогда-ломается нафиг весь анализ,который вижу сейчас и пишу...нужно будет пересматривать по ходу движения.Я не гадаю на хрустальном шаре,что вижу-то пишу-ничего личного.Пока мы в восходящем канале с 2002года!!! Представьте как это все "не работает"..На прошлом хае в 2011,цена находилась выше годовой скользящей на 83% выше,сейчас 86%. Оторванность от 200 мувинга-в прошлом хае-порядка 80%,сейчас-те же значения. Все оте пунктирные черточки-то FVG непроторговка на меньшем таймфрейме,а здесь я показываю месячный,чтобы было видно все-от и до...и там "дыры" естественно тоже,еще больше.ГЭП даже есть небольшой незакрытый,на круглых 40$...но сомневаюсь что сможем его закрыть...ГЭПы по статистике закрываются в 95%+- случаев...Этот наверное из разряда тех...Почему так думаю??Потому что уровень 50-51$-цена "замок" …мы должны туда прийти по любому тестировать сверху вниз линию прошлых двух хаев,+ средняя зона восходящего канала(если он не сломается ценой выше и станет тогда не актуальным) приходит примерно в ту же зону по траектории 1-2лет..Но...почему замок??Да потому что если мы нырнем под 50 и закрепимся там неделькой-двумя,серебро будет снова торговаться в зоне 30-50баксов...Думаю,этого скорее всего не произойдет..хотя-это же серебро.Там ликвидности минимум и вы это видите,потому как уже цена бегает по 15% в день-это ненормально.Мы имеем теперь понятный,крепкий и триггерный уровень.А теперь,банально,просто вспомним производителей солнечных панелей и пр бизнесы…при такой стоимости серебра,как Вы думаете-они счастливы??Кто будет покупать и по каким ценам продукцию зеленой енергетики,если там по сути невозможно будет окупить свои вложения…Мой базовый предполагаемый сценарий…коррекция от поставленого хая(когда он будет-может уже) -35-40% и после еще одна волна роста…и там два варианта1.Рост-возврат на те же 35%(около 100баков) и продолжение падения гораздо глубже,в зону 60баксов…потом посмотрим…Либо же,при закрепе и проторговке 100-105$ рост в район 130-150 баксов и потом уже окончательное завершение бычки по данному инструменту с долгим понижательным трендом…при условии сохранения доллара по прежнему основной резервной валютой мира.Пока так…Пока не сломали восходящий канал…все актуально,а он валиден уже 24года! Смотрите график..Там все представлено…Это Вам не 5 страниц пздж-размыщлений одного поехавшего додмана,которые никто не видел.Я свои слова подкрепляю наглядно.Всем спасибо.