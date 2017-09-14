|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 30 січ, 2026 21:48
Прямо сейчас
Люди ховаються під вагонами від обстрілу: рф упродовж дня масовано б’є по залізничній інфраструктурі Дніпропетровської області, — місцеві канали
Я думаю после этого нет сомнений что ни мира ни перемирия питун не хочет. Только капитуляцию.
Wirująświatła
Додано: П'ят 30 січ, 2026 21:53
а ще хоче бути володарем світу, й що?
Shaman
Додано: П'ят 30 січ, 2026 21:58
pesikot написав: Schmit написав:
Для розуміння реальної ситуації.
Війна на виснаження триває з квітня 2022 року
Через 4 дні(роки), Зоркій Сокол помітив, що у сарая відсутня одна стіна ...
, коли бліцкріг якось не пройшов ...
Якщо по твоєму на виснаження почалось з квітня 2022 року, то на чию користь відпрацювало Роботине, Кринки, курська оперпція і...?
fler написав:
Schmit, "осада" - це оточення військами укріпленого місця з метою його захоплення. Київ вже оточують? На кого розраховано це лайно?
Написано "готовят
к..." - і це навіть якщо читати тіьки заголовки. Ох, коли ж ви порозумнішаєте.
Востаннє редагувалось Schmit
в П'ят 30 січ, 2026 22:01, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
Додано: П'ят 30 січ, 2026 21:58
По хотілкам максимум віталя правий
Але слон міг би зʼїсти 150 кг бананів , та хто йому дасть
чию користь відпрацювало Роботине, Кринки, курська оперпція і...?
Залежить від співвідношення втрат і зміни кацапських планів завдяки необхідності відбивати ці контрнаступи. Шміт і тут знає, що плани ніяк не змінились і втрати всюди були не на нашу користь. Так?
Hotab
Схожі теми
