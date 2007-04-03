Джаба, зря вы так, тут ненавидят железяки, что есть логично) Пустая трата времени и нервы…
А так , по сути: - именно криптаны супер богатые, куда ж сероликим до вас. На хлеб с маслом есть и спасибо Богу. - а криптовоздушные котировки на биржах , то типа норма и нервы не портит) - сегодня все в просадке, включая и криптовоздух
так в том и дело, что скачки везде. и крипта и металлы. и все на нервах)
одна медь стоит как камень. надо открывать металлоприемку и инвестировать в цветмет у меня знакомый норм зарабатывал на том, что скупал дрова летом и продавал зимой. до х2 выходило за полгода) надо только склад хороший и влажность смотреть, чтоб не купить тонну и продать 800 кг
На днях написал анализ по серебру…но посмотрел на одного длб и пропало желание публиковать…но пускай уже,покажу и расшифрую очередные "каляки-маляки"..как они не работают.
На данный момент,судя по всему-мы на околохаевых вершинах..Цель моя на графике-119.7 немного не дотянули(на днях уже дотянули)...но есть еще одна-на 147,но тогда-ломается нафиг весь анализ,который вижу сейчас и пишу...нужно будет пересматривать по ходу движения.Я не гадаю на хрустальном шаре,что вижу-то пишу-ничего личного.Пока мы в восходящем канале с 2002года!!! Представьте как это все "не работает"..На прошлом хае в 2011,цена находилась выше годовой скользящей на 83% выше,сейчас 86%. Оторванность от 200 мувинга-в прошлом хае-порядка 80%,сейчас-те же значения. Все оте пунктирные черточки-то FVG непроторговка на меньшем таймфрейме,а здесь я показываю месячный,чтобы было видно все-от и до...и там "дыры" естественно тоже,еще больше.ГЭП даже есть небольшой незакрытый,на круглых 40$...но сомневаюсь что сможем его закрыть...ГЭПы по статистике закрываются в 95%+- случаев...Этот наверное из разряда тех...Почему так думаю??Потому что уровень 50-51$-цена "замок" …мы должны туда прийти по любому тестировать сверху вниз линию прошлых двух хаев,+ средняя зона восходящего канала(если он не сломается ценой выше и станет тогда не актуальным) приходит примерно в ту же зону по траектории 1-2лет..Но...почему замок??Да потому что если мы нырнем под 50 и закрепимся там неделькой-двумя,серебро будет снова торговаться в зоне 30-50баксов...Думаю,этого скорее всего не произойдет..хотя-это же серебро.Там ликвидности минимум и вы это видите,потому как уже цена бегает по 15% в день-это ненормально.Мы имеем теперь понятный,крепкий и триггерный уровень.А теперь,банально,просто вспомним производителей солнечных панелей и пр бизнесы…при такой стоимости серебра,как Вы думаете-они счастливы??Кто будет покупать и по каким ценам продукцию зеленой енергетики,если там по сути невозможно будет окупить свои вложения… Мой базовый предполагаемый сценарий…коррекция от поставленого хая(когда он будет-может уже) -35-40% и после еще одна волна роста…и там два варианта1.Рост-возврат на те же 35%(около 100баков) и продолжение падения гораздо глубже,в зону 60баксов…потом посмотрим…Либо же,при закрепе и проторговке 100-105$ рост в район 130-150 баксов и потом уже окончательное завершение бычки по данному инструменту с долгим понижательным трендом…при условии сохранения доллара по прежнему основной резервной валютой мира.Пока так…Пока не сломали восходящий канал…все актуально,а он валиден уже 24года! Смотрите график..Там все представлено…Это Вам не 5 страниц пздж-размыщлений одного поехавшего додмана,которые никто не видел.Я свои слова подкрепляю наглядно.Всем спасибо.
Смотрю на этот цирк металлический сегодня-В моменте,1 дневной свечой, Золото-440$(-9%),Серебро-24$(-22%) Платина -420$(-18%) За один день!! Как только Биржа Бинанс прикасается к какому то инструменту или монете,получается отака скамерска фигня(там как раз совсем недавно фьючи на металлы запустили)...Фундаментал говорите....А слово спекуляции-все знают? Фундаментал как раз был по золоту до 3-3.5К...и серебро,баксов 70-80 на пике.Потом,это все переросло в снежный ком..Хотя трагедии как таковой нет...Раз загнали так высоко,значит должны откупить....просто лонгистов решили сбрить подчистую.Сейчас забор-лучший выход
имхо по золоту и платине должны еще превзойти вчерашний пик. там траектория еще не вышла на вертикаль на дневном графике. платина так и вообще давно не стреляла. жадность еще не достигла каждого дурака. если последнее время про инвестиции в серебро начали говорить даже школьники, то золото как-то пока не на слуху
следующая неделя покажет. и по серебру отскочит, только куда, неясно, тут уже как ынвесторы среагируют. понедельник тоже может быть тяжелым.
Вирішив все-таки зробити те, що планував ще у жовтні, купити xaut. Зараз почекаю невелику корекцію, і на ній буду заходити. Я так зрозумів, що поки рижий клоун президент, будуть зростати лише метали. Тож у найближчі дні куплю xaut на 1-2 роки.
vitaxa2006 написав:Вирішив все-таки зробити те, що планував ще у жовтні, купити xaut. Зараз почекаю невелику корекцію, і на ній буду заходити. Я так зрозумів, що поки рижий клоун президент, будуть зростати лише метали. Тож у найближчі дні куплю xaut на 1-2 роки.
