Додано: П'ят 06 лют, 2026 15:14

airmax78 написав: Як передбачувано в гілці намалювались ті, хто ніколи нічого не інвестував і інвестувати не збирається. Але ж як не написати хоча б щось в такий день. Як передбачувано в гілці намалювались ті, хто ніколи нічого не інвестував і інвестувати не збирається. Але ж як не написати хоча б щось в такий день.

Я бы показал все наглядно на графиках и как они "не работают"..но снова набегут сейчас местные дурачки и начнут казявками кидаться...Скажу только одно-откройте график сами на Трейдингвью и банально померяйте волатильность волн...Сейчас мы в третьей волне падения..и она,практически соотвествует высоте волны 1(чуть больше)..просто случилось это не то что быстро,а мегабыстро и такого никогда не было,как вчерашнее падение битка,превзошедшее даже падение на коронодампе в 2020.Следующее,что по логике должны сделать-проторговать(отрисовать волну 4-отскок) зоны ну очень широкие,73-80К по идее...По технике,не должны заходить за низ волны 1 в районе 81К,хотя иногда бывают прохолы(хвостами)...Дальше-продолжение падения..Если крепимся выше 81 и идем на 85-90,тогда слом всей структуры(очень малая вероятность такого сценария-тогда график биткоина,действительно бесполезно рассматривать и нужно уходить на более адекватные рынки) Первая цель 200 НЕДЕЛЬНАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ(просто ору об этом) сейчас на 58К,но на дне,мы как правило ныряем ниже ее %на 30,вот то и будет примерное дно...Цели 38-45К(на сейчас) но скользящая растет и когда мы ее коснемся,оттуда и меряйте,как начнем под нее заныривать) У нас так и не закрылся ГЭП в зоне риска(первой волны) 79700-82К примерно...Но ГЭПы на нисходящих трендах,могут и не закрываться сразу,а спустя долгие-долгие месяцы.. Когда цена подходила и не пошла выше 80К стало окончательно ясно,что падение будет продолжено,раз ГЭП оставляют на потом.Вон на растущем тренде,мы так и не закрыли ГЭП в районе 20-22К...Когда мы прийдем вдруг на 30+,все резко об этом вспомнят.От Вам план,на ближайшие полгода...Но его естественно нужно постоянно пересматривать по ходу пьесы,потому как мир не стоит на месте.Завтра вон может Трамп приедет в Киев и чпокнет Стасика-Сергея в отеле и ему объявят импичмент,а в Америке начнется гражданская война...Или Америка завтра уе...по Ирану и тогда,вылезет еще один длб и скажет что биткоин обвалился раньше времени еще тыщ на 10...и я мол "виноват"что график не сработал.Но мы торгуем и рассматриваем вероятности,который нам рисует график по волатильности,истории,замеров,математический вычислений...Хрустального шара,у меня нет.