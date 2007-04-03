Натиснув +1.
Якраз в п`ятницю, коли все вальнуло, я дещо прикупив, тут ще й прогноз відповідний вийшов. Що маємо за практично один день? А маємо +9%, приблизно 400 баксів на одному інстрУменті. Мєлочь, але приємно.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 08 чер, 2026 16:56
Натиснув +1.
Якраз в п`ятницю, коли все вальнуло, я дещо прикупив, тут ще й прогноз відповідний вийшов. Що маємо за практично один день? А маємо +9%, приблизно 400 баксів на одному інстрУменті. Мєлочь, але приємно.
Додано: Пон 08 чер, 2026 17:39
На прошлой неделе,произошло наконец событие,о котором я писал еще кто знает когда...причем неоднократно...Мы закололи 200 недельную скользящую спустя 2.5 года с последнего касания..Все внимание к ней..Плюс в том,что мы не закрепились ниже нее...Как только это случится на недельке,готовьтесь ползать по дну(киты будут накапливать),которое может быть нащупано примерно -15-20% от этой линии ниже на текущий момент ее пролегания...Пока мы выше нее,остается еще шанс на длительный боковик,или небольшое контрендовое ралли(отскок)..Вся ликвидность сейчас внизу...Все забито деньгами в стаканах бирж в диапазоне 55-58тыс...и еще на 48-50,что впринципе подтверждает теорию спуска ниже линии %на 15+-...вопрос-Когда?!Вверху-пока пусто...Никто не верит
За альту-вообще молчу...Там нет ликвидности вообще...
Додано: Пон 08 чер, 2026 18:18
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
А я вирішив потрохи закупатись криптою: BTC 60%/ ETH 30% /SOL 10%...
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