Нужно учесть, что обменки дают курс лучше на старый.
Юнекс продавал в пятницу, 44.45.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 08 чер, 2026 12:05
Додано: Пон 08 чер, 2026 12:50
44.65 хто купив, той пошкодує (с)
44.65 хто купив, той пошкодує (с)
ще згадайте на Паску курс
а рік тому, беззбитковий "керітрейд" по ОВДП розраховувся ПА42
update at 17:00
44.85 "доларовий курсопад закінчено"
Додано: Пон 08 чер, 2026 16:53
на фоні затишшя минулого тижня з коридором руху долару 5 коп стрибок за сьогодні більш ніж на 30 коп до 44,69 - різко. бачу форумчане вже звикли, й майже ніхто не панікує (або не дивиться).
євро взагалі стрибнув за день майже на 50 коп. але якщо подивитись на минулий тиждень, то євро лише повернувся на свій рівень - 51,6. а через те що євро/дол змінився з 1,16 до 1,15 - то долару довелося стрибнути. це як черговий рекорд? чекаємо на заголовки "стрімкий обвал долара"?
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