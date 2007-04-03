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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 10 чер, 2026 09:07
osafly "Я за вами бежала два квартала, чтобы сказать как вы мне безразличны?" (с)
Додано: Сер 10 чер, 2026 17:26
Жаба,бросай свои гомосяческие штучки.....пиши от мужского имени,гопники и воры этого точно не поймут...могут "наказать" по настоящему...хотя,судя по всему,наверное уже....Лучше разминай и массируй фейс...Я уже впринципе готов тебе пожертвовать рулон туалетной,чтобы ты сопельки подтер и попу обкаканую...Золото почти 4К...4100 приходили...сейчас будет отскок дохлого тебя-разгрузить метрики...Срочно переписывай курицу еще +5К...и цепочку сорванную ловкими руками с тети Сони в подворотне
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