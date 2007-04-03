Додано: Чет 11 чер, 2026 08:54

Жаба....Гутен Морген,май литлл кляйне...Тук-тук-тук..Открывай,"свои" пришли (Hier sind wir zu Gast) Это я,почтальон Печкин...принес тебе журнал "Мурзилка" и первый наградной рулон туалетной бумаги.Золото приходило ночью на 4К...Куда тебе отправить "Обухов"Рулон пока один конечно,но к твоим гепотетическим 10К,тебе пока будет чем заняться...Бора плюс для "почовгонаго" фейса,пока не прилагаю..Так уж и быть,буду милостив и в кучу тыкать тебя пока не буду и "возить мордякой" по асфальту,если будешь себя конечно достойно вестиПока отскок куда то в район 4150-4200,дальше ждем и будет видно...то что тренд сменился на коррекционно нисходящий,уже никаких сомнений..Вчера золото пережило примерно то же,что биткоин на прошлой неделе...Коррекция получилось такой же глубокой,напористой и весь вчерашний день,практически без оглядок на индикаторы...тупо дамп и выбивание всех лонговых трейдеров из позиций..Перепроданность сейчас жуткая на всех таймфреймах....боковик,проторговка,набор сил для пробоя 4К,проторговка непроторгованной области в районе 3600-3950 и потом медленное восстановление к осени..скорее всего именно такой сценарий ждет данный инструмент в течении лета...Серебро,тоже самое..Впрочем,как и предполагалось..До осени,должны поставить локальное дно...(вторая часть не тебе написана Жаба,глаза закрой и не читай