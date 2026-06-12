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won написав:Та там Трампа першого треба судить і садить в тюрму за фінансові махінації. Но воно ж так у світі: як аргентинський (здається) президент надумав випустити крипту - то його за вказівкою сша швидко зачмирили. А як Трамп випускає шіткоїни - так нічого. Як якийсь сержант поставив ставку - то його і судять, і кенселять. А як це риже мудло таке витворяє вже другий рік з ринками - то йому все сходить з рук. Даже як відео в інет виплило, де в білому домі хвалились рік тому, хто скільки мільйонів підняв на черговій його маніпуляції ринком - нікого не посадили! 😠😠
Скотина те Трампло, в тюрму пожиттєву йому давно пора.
Не кажучи ,що зараз весь свiт за паливо ,як мiнiмум ,на чверть бiльше платить.
Приклад де на чверть подорожчало.
На заправці Соляра, де я заправляюсь, на кінець лютого ціна після підвищення акцизу з початку року і збільшенні попиту для, генераторів була приблизно 58 грн. Зараз 72 грн/л. Тобто приблизно 25% https://solara.com.ua/pricing
Я сьогодні в Белграді (Сербія) то за власним досвідом ціни такі (Бензин А95): - Франція: від 1,99 до 2,19$ за 1 літр; іноді на одній і тій же АЗС і А95, в А98 - в одній ціні по 1,99€). Раніше бензин А95 продавали по ціні орієнтовно 1,75€; - Італія 1,79€; - Словенія 1,59€ (але в Словенії хитрять: під назвою А95Euro ховається бензин з 10% спирту, а під назвою А100Euro ховається бензин з 5% спирту). - Сербія - буду заправлятися через годину - бачив на табло цифри 222RSD або 222/117=1,897€. (Але не впевнений, що то бачив ціну на бензин, а не ДП).
З балканських країн завжди в Македонії був найдешевший бензин позаторік, наскільки пам"ятаю, був по 64 динара, тобто приблизно 1,2€
Hotab написав:Bolt Македонія не по дорозі. А якщо порівнювати Польща-Угорщина-Сербія? Не очікував що в Сербії так дорого. В сусідній ЧГ 1.60
Зараз глянув, в Польші 95 тий 5.84зл~1,37€ Наскільки знаю, коли почався різкий ріст ціни, а них зменшили акциз на паливо) Македонія просто свій, досить великий НПЗ має. Неподалік від Скопьє. . В Мадьярщині бенз ,пише, приблизно 1, 75€
Bolt Ну от я і думав пройти з Польщі до Сербії без мадярського бензину. Бо думав Сербія дешева. А виходить що ні. Якщо Польща зараз 1.37, так традиційна заправка в Україні перед вʼїздом в Європу втрачає сенс. У нас не дешевше. Воно то суми такі, що економія лише з тз спортивного інтересу, та все ж..
Уточнення: више я написав ціну на. Ее ще в Сербії 222 RSD - це виявилося ДП. Бензин А95 по 195/117=1,667 € за літр. Але це не саме цікаве: розплатитися за пальне в Белграді не вдалося ніякою карткою: не приймаються ні VISA, ні Mastercard. Як пояснили на АЗС «Ми під санкціями». Любʼязно взяли готівкові € за правильним курсом.
Дивно, але в оплату проїзду платними дорогами та в готелі картки приймають.
akurt написав:Уточнення: више я написав ціну на. Ее ще в Сербії 222 RSD - це виявилося ДП. Бензин А95 по 195/117=1,667 € за літр. Але це не саме цікаве: розплатитися за пальне в Белграді не вдалося ніякою карткою: не приймаються ні VISA, ні Mastercard. Як пояснили на АЗС «Ми під санкціями». Любʼязно взяли готівкові € за правильним курсом.
Дивно, але в оплату проїзду платними дорогами та в готелі картки приймають.
Тому що не потрібно заправлятись на АЗС Лукойла або Газпромнафти.
Hotab написав:Bolt Ну от я і думав пройти з Польщі до Сербії без мадярського бензину. Бо думав Сербія дешева. А виходить що ні. Якщо Польща зараз 1.37, так традиційна заправка в Україні перед вʼїздом в Європу втрачає сенс. У нас не дешевше. Воно то суми такі, що економія лише з тз спортивного інтересу, та все ж..
Заправлявся на автоматичні заправці на об"їщдній Будапешті проблем не було. В Словачині, наскільки пам" ятаю теж дорогий бензин.