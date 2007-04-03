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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3666366736683669 Додано: Суб 13 чер, 2026 00:16 Криптовалюта, ринок криптовалют Козак-характерник написав: Faceless написав: Пізно В США крипта ВЖЕ зарегульована сильніше за фіат. Деякі фантазери теж мріяли, що крипта стане такою собі паралельною вільною платіжною системою. Ніфіга ПізноВ США крипта ВЖЕ зарегульована сильніше за фіат. Деякі фантазери теж мріяли, що крипта стане такою собі паралельною вільною платіжною системою. Ніфіга

Проблему держава може створити лише на етапі виводу в готівку. Якщо криптомонетки крутяться лише в безготівковому середовищі на анонімних гаманцях, то ніхто не заборонить обмін одних монеток на інші, де фіат - лише індикатор. Головне - добра воля всіх учасників процесу і взаємна довіра. Проблему держава може створити лише на етапі виводу в готівку. Якщо криптомонетки крутяться лише в безготівковому середовищі на анонімних гаманцях, то ніхто не заборонить обмін одних монеток на інші, де фіат - лише індикатор. Головне - добра воля всіх учасників процесу і взаємна довіра. Нема вже ніякої анонімності

А біржі вже працюють з податковою Нема вже ніякої анонімностіА біржі вже працюють з податковою Faceless

Модератор Повідомлень: 37832 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1510 раз. Подякували: 8324 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2026 00:19 Faceless написав: А біржі вже працюють з податковою А біржі вже працюють з податковою

Можна мати крипту в особистому гаманці, а не тримати на біржі. Якщо гаманець і криптоадреса не засвічені, то ніяк не проконтролюєш. Можна мати крипту в особистому гаманці, а не тримати на біржі. Якщо гаманець і криптоадреса не засвічені, то ніяк не проконтролюєш. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28855 З нами з: 09.10.12 Подякував: 2246 раз. Подякували: 2365 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2026 00:30 Козак-характерник написав: Faceless написав: А біржі вже працюють з податковою А біржі вже працюють з податковою

Можна мати крипту в особистому гаманці, а не тримати на біржі. Якщо гаманець і криптоадреса не засвічені, то ніяк не проконтролюєш. Можна мати крипту в особистому гаманці, а не тримати на біржі. Якщо гаманець і криптоадреса не засвічені, то ніяк не проконтролюєш.

Та крипта має звідкись попасти на той гаманець. Її треба за щось купити. Так чи інакше, як мінімум раз в цьому ланцюжку доведеться ідентифікуватися. І ланцюжок всіх транзакцій в крипті легко відстежується (в переважній більшості точно, були там якісь шифровані проєкти, але це мізерна доля капіталізації).

Звісно можна навигадувать кейси де ви все купили через приватних осіб на холодний гаманець і сидите труситесь над ним. Ну так рано чи пізно треба буде контактувати з реальним світом.

Серед регуляторних вимог до всіх легальних учасників ринку (принаймні в США) є і обов'язкова ідентифікація й зберігання всіх транзакцій протягом 10 років. Незалежно від того, біржа ви, чи обмінка, чи платіжна система. Захочете легально працювати на ринку в США - покажете геть усе.

Це все ще багато років тому обговорювали. Зараз це все вже реальність. Не бачу сенсу повторюватися. Звичайна готівка куди більш анонімний інструмент. Та крипта має звідкись попасти на той гаманець. Її треба за щось купити. Так чи інакше, як мінімум раз в цьому ланцюжку доведеться ідентифікуватися. І ланцюжок всіх транзакцій в крипті легко відстежується (в переважній більшості точно, були там якісь шифровані проєкти, але це мізерна доля капіталізації).Звісно можна навигадувать кейси де ви все купили через приватних осіб на холодний гаманець і сидите труситесь над ним. Ну так рано чи пізно треба буде контактувати з реальним світом.Серед регуляторних вимог до всіх легальних учасників ринку (принаймні в США) є і обов'язкова ідентифікація й зберігання всіх транзакцій протягом 10 років. Незалежно від того, біржа ви, чи обмінка, чи платіжна система. Захочете легально працювати на ринку в США - покажете геть усе.Це все ще багато років тому обговорювали. Зараз це все вже реальність. Не бачу сенсу повторюватися. Звичайна готівка куди більш анонімний інструмент. Faceless

Модератор Повідомлень: 37832 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1510 раз. Подякували: 8324 раз. Профіль 4 9 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2026 08:49 Faceless написав: Козак-характерник написав: Faceless написав: А біржі вже працюють з податковою А біржі вже працюють з податковою

Можна мати крипту в особистому гаманці, а не тримати на біржі. Якщо гаманець і криптоадреса не засвічені, то ніяк не проконтролюєш. Можна мати крипту в особистому гаманці, а не тримати на біржі. Якщо гаманець і криптоадреса не засвічені, то ніяк не проконтролюєш.

Та крипта має звідкись попасти на той гаманець. Її треба за щось купити. Так чи інакше, як мінімум раз в цьому ланцюжку доведеться ідентифікуватися. І ланцюжок всіх транзакцій в крипті легко відстежується (в переважній більшості точно, були там якісь шифровані проєкти, але це мізерна доля капіталізації).

Звісно можна навигадувать кейси де ви все купили через приватних осіб на холодний гаманець і сидите труситесь над ним. Ну так рано чи пізно треба буде контактувати з реальним світом.

Серед регуляторних вимог до всіх легальних учасників ринку (принаймні в США) є і обов'язкова ідентифікація й зберігання всіх транзакцій протягом 10 років. Незалежно від того, біржа ви, чи обмінка, чи платіжна система. Захочете легально працювати на ринку в США - покажете геть усе.

Це все ще багато років тому обговорювали. Зараз це все вже реальність. Не бачу сенсу повторюватися. Звичайна готівка куди більш анонімний інструмент. Та крипта має звідкись попасти на той гаманець. Її треба за щось купити. Так чи інакше, як мінімум раз в цьому ланцюжку доведеться ідентифікуватися. І ланцюжок всіх транзакцій в крипті легко відстежується (в переважній більшості точно, були там якісь шифровані проєкти, але це мізерна доля капіталізації).Звісно можна навигадувать кейси де ви все купили через приватних осіб на холодний гаманець і сидите труситесь над ним. Ну так рано чи пізно треба буде контактувати з реальним світом.Серед регуляторних вимог до всіх легальних учасників ринку (принаймні в США) є і обов'язкова ідентифікація й зберігання всіх транзакцій протягом 10 років. Незалежно від того, біржа ви, чи обмінка, чи платіжна система. Захочете легально працювати на ринку в США - покажете геть усе.Це все ще багато років тому обговорювали. Зараз це все вже реальність. Не бачу сенсу повторюватися. Звичайна готівка куди більш анонімний інструмент.

Яка проблема у Києві завезти $кеш в одну з купи криптообмінок. Дати їм номер свого Леджера і все. Я так робив вже купу разів з 2022 по 2026 рік. Взагалі, ніяких проблем, ніяких.

Ви шукаєте проблему там, де її немає.

А, згадав)) Є одна проблема: ці криптообмінки дуже вередливі до якості бакса, що їм здаєш. У мене жодного ЖОДНОГО!!! разу не було, щоб прийняли усі банкноти. Тому, треба мати при собі замінний фонд для вибракованих купюр. Я, зазвичай, користуюся послугами 2-х криптообмінок у Києві, не буду писати якими, щоб не розцінили за рекламу. Але, банкноти старіше 2001 року не приймають, тому 199х йдуть лісом, сині печатки та штампики теж лісом, жовті, протерті посередині у місці складання теж. Оця х..ня дуже напрягає. Але це стосується лише обмінок, якими я користуюся. ( У мене у знайомого в іншій обмінці (не крипто) прийняли банкноту $1000 з Клівлендом 1934 року. Не знаю, де він її взяв, але факт.)

Але, коли справа доходить до продажу крипти, то видають і банкнотами 199х, і з печатками, і з написами.

Це пишу вам з власного досвіду, з власного, не ОБК (Одна Бабця Казала), а з власного за 4 роки знаходження у цій хєрні, під назвою крипторинок. Яка проблема у Києві завезти $кеш в одну з купи криптообмінок. Дати їм номер свого Леджера і все. Я так робив вже купу разів з 2022 по 2026 рік. Взагалі, ніяких проблем, ніяких.Ви шукаєте проблему там, де її немає.А, згадав)) Є одна проблема: ці криптообмінки дуже вередливі до якості бакса, що їм здаєш. У мене жодного ЖОДНОГО!!! разу не було, щоб прийняли усі банкноти. Тому, треба мати при собі замінний фонд для вибракованих купюр. Я, зазвичай, користуюся послугами 2-х криптообмінок у Києві, не буду писати якими, щоб не розцінили за рекламу. Але, банкноти старіше 2001 року не приймають, тому 199х йдуть лісом, сині печатки та штампики теж лісом, жовті, протерті посередині у місці складання теж. Оця х..ня дуже напрягає. Але це стосується лише обмінок, якими я користуюся. ( У мене у знайомого в іншій обмінці (не крипто) прийняли банкноту $1000 з Клівлендом 1934 року. Не знаю, де він її взяв, але факт.)Але, коли справа доходить до продажу крипти, то видають і банкнотами 199х, і з печатками, і з написами.Це пишу вам з власного досвіду, з власного, не ОБК (Одна Бабця Казала), а з власного за 4 роки знаходження у цій хєрні, під назвою крипторинок. Востаннє редагувалось vitaxa2006 в Суб 13 чер, 2026 09:02, всього редагувалось 2 разів. vitaxa2006

Повідомлень: 407 З нами з: 25.01.18 Подякував: 796 раз. Подякували: 135 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 чер, 2026 08:51 Козак-характерник написав: Faceless написав: Пізно В США крипта ВЖЕ зарегульована сильніше за фіат. Деякі фантазери теж мріяли, що крипта стане такою собі паралельною вільною платіжною системою. Ніфіга ПізноВ США крипта ВЖЕ зарегульована сильніше за фіат. Деякі фантазери теж мріяли, що крипта стане такою собі паралельною вільною платіжною системою. Ніфіга

Проблему держава може створити лише на етапі виводу в готівку. Якщо криптомонетки крутяться лише в безготівковому середовищі на анонімних гаманцях, то ніхто не заборонить обмін одних монеток на інші, де фіат - лише індикатор. Головне - добра воля всіх учасників процесу і взаємна довіра.Та й готівку так само можна міняти з рук в руки, без посередництва канторів. Проблему держава може створити лише на етапі виводу в готівку. Якщо криптомонетки крутяться лише в безготівковому середовищі на анонімних гаманцях, то ніхто не заборонить обмін одних монеток на інші, де фіат - лише індикатор. Головне - добра воля всіх учасників процесу і взаємна довіра.Та й готівку так само можна міняти з рук в руки, без посередництва канторів.

Вовик, ти теж вважаєш, що до 2030 року побачимо біток по 1 млн $ ? Вовик, ти теж вважаєш, що до 2030 року побачимо біток по 1 млн $ ? vitaxa2006

Повідомлень: 407 З нами з: 25.01.18 Подякував: 796 раз. Подякували: 135 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3666366736683669 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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