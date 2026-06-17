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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3380338133823383
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 16:54

  Water написав:
  akurt написав:жінки не лінуються дбати про свій зовнішній вигляд, та завжди мріють - цитую себе і вас - виглядати «достойно».

Стосовно ЄС, більшості жінок пофіг як вона виглядає. Якщо вона не у спортивному костюмі, фарбоване волосся, то це або наша, або москалька.
Місцева це сиве волосся, шорти, шльопки, неголені ноги- анасрать.

Не треба так узагальнювати. У Франції місцеві жінки виглядають пристойно, їх легко відрізнити від інших (понаїхів чи туристів) за рядом ознак: охайність, вишуканий стиль, доглянуте обличчя, фігура, панчохи навіть у спеку та ін. Француженки на відміну від наприклад, німкень, не вдягають мішкуваті речі (широкі штани чи об'ємні куртки тощо), які ховають фігуру так, що здалеку не зрозуміло чи це жінка чи чоловік.
До речі, в Україні достойним виглядом дуже вирізняються одеситки.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 17:21

  fler написав:
  Water написав:
  akurt написав:жінки не лінуються дбати про свій зовнішній вигляд, та завжди мріють - цитую себе і вас - виглядати «достойно».

Стосовно ЄС, більшості жінок пофіг як вона виглядає. Якщо вона не у спортивному костюмі, фарбоване волосся, то це або наша, або москалька.
Місцева це сиве волосся, шорти, шльопки, неголені ноги- анасрать.

У Франції місцеві жінки виглядають пристойно

Ткніть, будь, ласка, мене в цю локацію місцевих жіночок, поїду подивлюсь.
Water
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 17:21

  smdtranz написав:а еще есть легенда, как владелец Икея с состоянием в миллиарды баксов ездил на автобусах.

Не на автобусах, а на старенькой Вольво, которую купил новой и не менял очень долго.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 17:22

  fler написав:До речі, в Україні достойним виглядом дуже вирізняються одеситки.

Не узагальнюйте. (c) fler
Water
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 17:23

  Сибарит написав:
  smdtranz написав:а еще есть легенда, как владелец Икея с состоянием в миллиарды баксов ездил на автобусах.

на старенькой Вольво, которую купил новой и не менял очень долго.

Обслуговування такого авта може встать в копійку.
Water
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 17:36

  Water написав:
  Сибарит написав:
  smdtranz написав:а еще есть легенда, как владелец Икея с состоянием в миллиарды баксов ездил на автобусах.

на старенькой Вольво, которую купил новой и не менял очень долго.

Обслуговування такого авта може встать в копійку.

Он мог себе это позволить 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 18:11

за счот Икеиї

  Сибарит написав:Он мог себе это позволить 😁

за счот Икеиї
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 18:35

Пане Акурт, навіщо стільки букофф від вас і вашої команди???
Frant
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  #<1 ... 3380338133823383
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