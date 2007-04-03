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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 13 чер, 2026 00:16
Козак-характерник написав: Faceless написав:
Пізно
В США крипта ВЖЕ зарегульована сильніше за фіат. Деякі фантазери теж мріяли, що крипта стане такою собі паралельною вільною платіжною системою. Ніфіга
Проблему держава може створити лише на етапі виводу в готівку. Якщо криптомонетки крутяться лише в безготівковому середовищі на анонімних гаманцях, то ніхто не заборонить обмін одних монеток на інші, де фіат - лише індикатор. Головне - добра воля всіх учасників процесу і взаємна довіра.
Нема вже ніякої анонімності
А біржі вже працюють з податковою
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Додано: Суб 13 чер, 2026 00:19
Faceless написав:
А біржі вже працюють з податковою
Можна мати крипту в особистому гаманці, а не тримати на біржі. Якщо гаманець і криптоадреса не засвічені, то ніяк не проконтролюєш.
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Додано: Суб 13 чер, 2026 00:30
Козак-характерник написав: Faceless написав:
А біржі вже працюють з податковою
Можна мати крипту в особистому гаманці, а не тримати на біржі. Якщо гаманець і криптоадреса не засвічені, то ніяк не проконтролюєш.
Та крипта має звідкись попасти на той гаманець. Її треба за щось купити. Так чи інакше, як мінімум раз в цьому ланцюжку доведеться ідентифікуватися. І ланцюжок всіх транзакцій в крипті легко відстежується (в переважній більшості точно, були там якісь шифровані проєкти, але це мізерна доля капіталізації).
Звісно можна навигадувать кейси де ви все купили через приватних осіб на холодний гаманець і сидите труситесь над ним. Ну так рано чи пізно треба буде контактувати з реальним світом.
Серед регуляторних вимог до всіх легальних учасників ринку (принаймні в США) є і обов'язкова ідентифікація й зберігання всіх транзакцій протягом 10 років. Незалежно від того, біржа ви, чи обмінка, чи платіжна система. Захочете легально працювати на ринку в США - покажете геть усе.
Це все ще багато років тому обговорювали. Зараз це все вже реальність. Не бачу сенсу повторюватися. Звичайна готівка куди більш анонімний інструмент.
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Додано: Суб 13 чер, 2026 08:49
Faceless написав: Козак-характерник написав: Faceless написав:
А біржі вже працюють з податковою
Можна мати крипту в особистому гаманці, а не тримати на біржі. Якщо гаманець і криптоадреса не засвічені, то ніяк не проконтролюєш.
Та крипта має звідкись попасти на той гаманець. Її треба за щось купити. Так чи інакше, як мінімум раз в цьому ланцюжку доведеться ідентифікуватися. І ланцюжок всіх транзакцій в крипті легко відстежується (в переважній більшості точно, були там якісь шифровані проєкти, але це мізерна доля капіталізації).
Звісно можна навигадувать кейси де ви все купили через приватних осіб на холодний гаманець і сидите труситесь над ним. Ну так рано чи пізно треба буде контактувати з реальним світом.
Серед регуляторних вимог до всіх легальних учасників ринку (принаймні в США) є і обов'язкова ідентифікація й зберігання всіх транзакцій протягом 10 років. Незалежно від того, біржа ви, чи обмінка, чи платіжна система. Захочете легально працювати на ринку в США - покажете геть усе.
Це все ще багато років тому обговорювали. Зараз це все вже реальність. Не бачу сенсу повторюватися. Звичайна готівка куди більш анонімний інструмент.
Яка проблема у Києві завезти $кеш в одну з купи криптообмінок. Дати їм номер свого Леджера і все. Я так робив вже купу разів з 2022 по 2026 рік. Взагалі, ніяких проблем, ніяких.
Ви шукаєте проблему там, де її немає.
А, згадав)) Є одна проблема: ці криптообмінки дуже вередливі до якості бакса, що їм здаєш. У мене жодного ЖОДНОГО!!! разу не було, щоб прийняли усі банкноти. Тому, треба мати при собі замінний фонд для вибракованих купюр. Я, зазвичай, користуюся послугами 2-х криптообмінок у Києві, не буду писати якими, щоб не розцінили за рекламу. Але, банкноти старіше 2001 року не приймають, тому 199х йдуть лісом, сині печатки та штампики теж лісом, жовті, протерті посередині у місці складання теж. Оця х..ня дуже напрягає. Але це стосується лише обмінок, якими я користуюся. ( У мене у знайомого в іншій обмінці (не крипто) прийняли банкноту $1000 з Клівлендом 1934 року. Не знаю, де він її взяв, але факт.)
Але, коли справа доходить до продажу крипти, то видають і банкнотами 199х, і з печатками, і з написами.
Це пишу вам з власного досвіду, з власного, не ОБК (Одна Бабця Казала), а з власного за 4 роки знаходження у цій хєрні, під назвою крипторинок.
Востаннє редагувалось vitaxa2006
в Суб 13 чер, 2026 09:02, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 13 чер, 2026 08:51
Козак-характерник написав: Faceless написав:
Пізно
В США крипта ВЖЕ зарегульована сильніше за фіат. Деякі фантазери теж мріяли, що крипта стане такою собі паралельною вільною платіжною системою. Ніфіга
Проблему держава може створити лише на етапі виводу в готівку. Якщо криптомонетки крутяться лише в безготівковому середовищі на анонімних гаманцях, то ніхто не заборонить обмін одних монеток на інші, де фіат - лише індикатор. Головне - добра воля всіх учасників процесу і взаємна довіра.Та й готівку так само можна міняти з рук в руки, без посередництва канторів.
Вовик, ти теж вважаєш, що до 2030 року побачимо біток по 1 млн $ ?
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Додано: Суб 13 чер, 2026 09:15
І ще, поки не забув, хочу висловити подяку усім хлопцям з гілки, хто мені давав поради та підтримував морально: osafly, airmax78, Козак-характерник, чик та інші, у багатьому ви були праві, ви молодці усі, дякую вам.
Хочу побажати усім вам, щоб ваші мрії здійснилися.
Так склалося, що у мене виявили онкологію (4 стадія, у мене батько і мати померли від онкології, а я легковажно відносився до щорічних обстежень і запустив), тому, я вирішив залишок коштів вкласти у квартиру у Києві для доньки. Хоча, планував купити біток на дні на ведмежому ринку 2026 року. Але, наостанок, не хочу ризикувати, бо квартира, вона тут і зараз, а крипта це ХЗ. Були ще плани купити будинок під Києвом, але це вже не вийде.
Хоча, чомусь впевнений, що біток таки подолає 1 млн. $. Але перевірити вже не буду мати змогу.
Усім добра!
Востаннє редагувалось vitaxa2006
в Суб 13 чер, 2026 09:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 13 чер, 2026 09:18
vitaxa2006 написав: Faceless написав: Козак-характерник написав:
Можна мати крипту в особистому гаманці, а не тримати на біржі. Якщо гаманець і криптоадреса не засвічені, то ніяк не проконтролюєш.
Та крипта має звідкись попасти на той гаманець. Її треба за щось купити. Так чи інакше, як мінімум раз в цьому ланцюжку доведеться ідентифікуватися. І ланцюжок всіх транзакцій в крипті легко відстежується (в переважній більшості точно, були там якісь шифровані проєкти, але це мізерна доля капіталізації).
Звісно можна навигадувать кейси де ви все купили через приватних осіб на холодний гаманець і сидите труситесь над ним. Ну так рано чи пізно треба буде контактувати з реальним світом.
Серед регуляторних вимог до всіх легальних учасників ринку (принаймні в США) є і обов'язкова ідентифікація й зберігання всіх транзакцій протягом 10 років. Незалежно від того, біржа ви, чи обмінка, чи платіжна система. Захочете легально працювати на ринку в США - покажете геть усе.
Це все ще багато років тому обговорювали. Зараз це все вже реальність. Не бачу сенсу повторюватися. Звичайна готівка куди більш анонімний інструмент.
Яка проблема у Києві завезти $кеш в одну з купи криптообмінок. Дати їм номер свого Леджера і все. Я так робив вже купу разів з 2022 по 2026 рік. Взагалі, ніяких проблем, ніяких.
Ви шукаєте проблему там, де її немає.
А, згадав)) Є одна проблема: ці криптообмінки дуже вередливі до якості бакса, що їм здаєш. У мене жодного ЖОДНОГО!!! разу не було, щоб прийняли усі банкноти. Тому, треба мати при собі замінний фонд для вибракованих купюр. Я, зазвичай, користуюся послугами 2-х криптообмінок у Києві, не буду писати якими, щоб не розцінили за рекламу. Але, банкноти старіше 2001 року не приймають, тому 199х йдуть лісом, сині печатки та штампики теж лісом, жовті, протерті посередині у місці складання теж. Оця х..ня дуже напрягає. Але це стосується лише обмінок, якими я користуюся. ( У мене у знайомого в іншій обмінці (не крипто) прийняли банкноту $1000 з Клівлендом 1934 року. Не знаю, де він її взяв, але факт.)
Але, коли справа доходить до продажу крипти, то видають і банкнотами 199х, і з печатками, і з написами.
Це пишу вам з власного досвіду, з власного, не ОБК (Одна Бабця Казала), а з власного за 4 роки знаходження у цій хєрні, під назвою крипторинок.
Я взагалі про США писав, КХ ніби досі там
В Україні все це теж буде, просто пізніше.
Я вам пишу теж з власного скромного досвіду з 2012 року. І маю знайомих, хто працює в міжнародних платіжних системах і працюють з криптою по Європі і США
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Додано: Суб 13 чер, 2026 09:22
vitaxa2006 написав:І ще, поки не забув, хочу висловити подяку усім хлопцям з гілки, хто мені давав поради та підтримував морально: osafly, airmax78, Козак-характерник, чик та інші, у багатьому ви були праві, ви молодці усі, дякую вам.
Хочу побажати усім вам, щоб ваші мрії здійснилися.
Так склалося, що у мене виявили онкологію (4 стадія, у мене батько і мати померли від онкології, а я легковажно відносився до щорічних обстежень і запустив), тому, я вирішив залишок коштів вкласти у квартиру у Києві для доньки. Хоча, планував купити біток на дні на ведмежому ринку 2026 року. Але, наостанок, не хочу ризикувати, бо квартира, вона тут і зараз, а крипта це ХЗ. Були ще плани купити будинок під Києвом, але це вже не вийде.
Хоча, чомусь впевнений, що біток таки подолає 1 млн. $. Але перевірити вже не буду мати змогу.
Усім добра!
Співчуваю, сподіваюсь, подолаєте хворобу.
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