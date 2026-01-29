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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18150181511815218153
Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 12:56

  ЛАД написав:И даже очевидца событий порой можно убедить в том, что он что-то напутал в своих воспоминаниях. И чем больше прошло лет, тем легче это сделать.

право розказати як воно було насправді за тим з компанії хто в момент події був найбільш тверезим і прожив довше всіх :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 13:12

  Banderlog написав:
  Shaman написав: - вже тридцять п'ять років минуло з розвалу срср - а дехто досі ментально там, й не хоче сприймати реальність, живе у своїх вигаданих спогадах :lol:

Шо ти мелеш? :lol:
мож тобі муляє, що людина яка там жила має память про ті часи не вигадану і не сприймає твої байки з методички?


ти про яку людину кажеш, про тверду? чи іншу

яка там жила має память
маю память з 1968 (коли був похорон Гагарина/Серьогіна) фрагментарну, а з 1971 року -чітку, тобто як пошов до школи, то багато чого памятаю (і як батьки посилали в молочний магазин у 06.30 заняти заздалегідь чергу і купити молочних продуктів, у мене була дуже гарна память і здатьність порахувати все в розумі), запитай що цікавить?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 13:22

  ЛАД написав:Память, конечно, штука хитрая.
Но "загальна картина" достаточно часто меняется исходя из сегодняшних политических течений и предпочтений.
И даже очевидца событий порой можно убедить в том, что он что-то напутал в своих воспоминаниях.

Мне кажется, что для этого убеждаемый должен быть уж очень внушаемым. Человек, переживший в зрелом возрасте кардинальную смену идеологии, получает прививку от слепой веры в новую. Действенность этой прививки сильно зависит от склонности к критическому мышлению.
Человеку, сформировавшемуся в атмосфере только одной веры, не на что опереться, чтобы сопротивляться внушению. Для таких людей покушение на их веру очень болезненно, поэтому попытки спорить приводят только к озлоблению. Даже когда кажется, что это борьба за правду, это все равно крайне негуманно.
Думаю, что достаточно скоро эта ситуация изменится. Жизнь ускоряется, изменения в идеологии будут происходить чаще и количество вакцинированных будет увеличиваться. Потом смены станут настолько частыми,что перестанет хватать времени на ускорение веры. Вот тогда и придется учиться жить в атмосфере плюрализма мнений,и даже в одной голове 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 13:28

  prodigy написав: запитай що цікавить?

мене ніц. В мене ще батьки живі і я встиг ще поговорити з дідами і прабабою.
Для чого мені слухати як комуніст пре проти системи частю якої був?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 13:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:А что касается вашей прабабы... Не знаю её и не знаю, что она вам рассказывала, но обычно люди, которые испытывали "страх перед комуняками", просто молчали, а не меняли "воспоминания". И в 90-е я уже слабо представляю себе "страх перед комуняками", уже не было ни КГБ, ни самого Союза.

Ну от, в 90их вона ще мовчала. А в нульових уже багато цікавого розповідала...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 13:44

  shapo написав:Не знаю что там у меня сквозит,но прекрасно понимая причины ненависти к нынешней России и русским стараюсь смотреть объективно назад,тем более половину своей жизни прожил именно при клятом совке и в отличие от многих здесь присутствующих кроме разве что ЛАДа знаю его лучше тех кто о нем только слышал или тогда ходил под стол пешком


https://www.youtube.com/watch?v=YSsKw8gRVlY

коли совок сканал мені було майже 28років,

на жаль, спогади ЛАДа не обєктивні, тому що він не пам'ятає не тільки "недоліки" як-то : дефіцит товарів (а після 1980р і продуктів),
блат при вступі до вишу, також при отриманні гарної роботи чи посади, чи до гарного майстра СТО, або хірурга, чи сантехніка

клятий "розподіл" на Далекій Схід чи у Сибір)
антисемізм, шовенизм, дідовщину -бо це дрібниці

у нього кардинально схиблене ставлення до країни, яка за ради мети панування у світі вусатого вурдалака сталіна запланувала і розпочала ДСВ (так разом з Гітлером) і за ради хибної мети угондоніла 50млрд населення планети(в тому числі 28млн громадян СССР),
потім після 1955р Хрущев будував "соціалізм з людяним обличам"(бо до того він був з кгб-ним прищуром, як сьогодні в рф)
Хрущев (Відлига)дав ковток свободи людям і за це йому подяка,
хоч у нього руки по лікоть у крові -брав участь в огрганізації голодомору і Україні,
ставив підпись під розстрільними трийками,
а розстріл в Новочеркаську 1962р)
Л. Брежнев- леня у 1968року почав відпрацьовувати назад, свобода закінчилась,
кров на вулицях Праги, леня навіть повернув сталіну долю поваги(брехливі фільми Озерова-"Освобождение" і тд, і під кінець життя тотально обісрався, вмазавшись в Афганістан)

для мене те , що люди вважають благами совка-безкоштовна освіта, безкоштовне житло(це брехня)і пломбір по 19коп ніяк не перекривають відсутність свободи(також свободи вибору, яку ви маєте сьогодні, де людина хоче жити: Сша, Канада, Нігерія чи Австралія)
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 13:47

  Сибарит написав:Вот тогда и придется учиться жить в атмосфере плюрализма мнений,и даже в одной голове 😁

плюралізм в одній голові це шизофренія. Більш цікаво спостерігати світогляд міняється митттєво.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 13:51

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:И даже очевидца событий порой можно убедить в том, что он что-то напутал в своих воспоминаниях. И чем больше прошло лет, тем легче это сделать.

право розказати як воно було насправді за тим з компанії хто в момент події був найбільш тверезим і прожив довше всіх :lol:


особийтий пунктік-алкоголь?
це пояснює всі твої перли за 15 років на форумі

років 12 тому, коли тут ще були коріфеї гілки ДС,
я на користь своїх доказів написав таке: і Бандерлог теж так думає,
форум реготав декілька сторінок,
персона Бандерлога 12 років тому не користувалась повагою і авторітетом,
а чому?
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