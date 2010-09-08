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Как экономить на банковских
услугах Делимся своими способами

Как экономить на банковских услугах Делимся своими способами
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 891011>
Повідомлення Додано: Нед 14 тра, 2017 20:53

Re: Как экономить на банковских услугах Делимся своими спосо

  M-Audio написав:Кстати, как ни странно, те банковские услуги, которые действительно экономят время и силы, и могли бы по этой причине пользоваться спросом за деньги и без принудиловки, почему-то имеют тенденцию оказываться бесплатными. Например, интернет-банкинг, оплата коммуналки через интернет, в т.ч. регулярные платежи, пополнение мобильных телефонов.

Ну пополнение телефонов как раз чаще всего платное.
А введение оплаты за ИБ и регулярные платежи на практике сильно снижает их использование, а главный интерес и экономия в том, чтобы клиенты ими пользовалиссь - как раз у банков. Хотя и за них часто есть комиссии, обычно в конплексе "пакетное обслуживание"
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 15 тра, 2017 12:47

  M-Audio написав:
  Faceless написав:то.
  M-Audio написав:Вот если бы они принимали наличными прямо на месте, но клиент предпочёл заплатить через банк с комиссией - тогда да, а пока нет, значит это принуждение, а не услуга.

Ну это чисто ваше субъективное мнение. Даже если альтенативы нет, это не значит, что это не услуга.

Ну пусть "услуга по принуждению". Гражданский Кодекс прямо запрещает принуждение к заключению договоров, но вот такие многоходовочки (в основном от государства, т.е. когда нет возможности ни отказаться от услуги, ни обратиться за её получением к кому-нибудь другому) не доказуемы, ведь формально клиент сам обратился за услугой и сам же заплатил за неё деньги.

Кстати, как ни странно, те банковские услуги, которые действительно экономят время и силы, и могли бы по этой причине пользоваться спросом за деньги и без принудиловки, почему-то имеют тенденцию оказываться бесплатными. Например, интернет-банкинг, оплата коммуналки через интернет, в т.ч. регулярные платежи, пополнение мобильных телефонов. Прямо даже абсурд какой-то. Пойти ногами к какому-то киоску, и купить там за наличку скретч-карту пополнения - это стоит денег (раньше по крайней мере карты продавались за +1/+3 гривны к номиналу, сейчас не знаю), а из дома не вставая со стула - бесплатно, ещё и возврат можно получить.

ничего странного нет - оплачивая коммуналку через интернет, вы экономите банку деньги, на з/п кассира, который принимает платеж в отделении, а также на содержание самого отделения, включая аренду, коммуналку, охрану, принтер, бумагу и пр.
пополняя мобильный - экономите на содержание продавца, киоска, печатание скретч карты и расходы на ее распространение.
так что все логично и полным абсурдом выглядит как раз обратное - когда банки требуют с клиентов плату за иб (есть у нас такие извращенцы), или вводят конские комиссии на платежи клиентов в иб.
Насколько я помню, платеж по сэп стоит для банка пару десятков копеек, а подавляющее большинство банков дерут за эту услугу с клиента по несколько тысяч процентов навара - вот абсурд всех абсурдов
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 тра, 2017 17:20

Re: Как экономить на банковских услугах Делимся своими спосо

  Stringer написав:платеж по сэп стоит для банка пару десятков копеек

32 коп
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 25 вер, 2017 16:00

Всем привет.
Экономия с Пакетом от Альфа-Банка (Comfort, Platinum Ultra, Platinum Black)
При оформлении пакета (бесплатно) вы можете выпустить 1 карту и 0/1/2 - дополнительных карты соответственно.

Стоимость ежемесячного обслуживания пакета - "условно бесплатная" - 10/20/100 грн. в месяц.
Другими словами, если делать 8/10/12 покупок POS в месяц - независимо от суммы (обслуживание будет бесплатным)... Что дает пакет:

Бесплатное пополнение в банкомате, кассе, и картой другого банка, в том числе и третьими лицами.
Бесплатные переводы между клиентами банка (по счету, по номеру карты, по номеру телефона)
Бесплатное снятие любой суммы в кассе банка - 2 раза в месяц без комиссии
+можно через сберегательный, если вам не жалко 100 грн. (захолдить)
Снятие в любом банкомате без комиссии в рамках лимита 5000/10000/30000 грн.
Бесплатные платежи по реквизитам в Интернет-Банке, СМС - бесплатно.
Оплата остатков 8/9/10% соответственно
Телекоммуникации, Коммуналка, Сервисы (типа домофоны) - 2 грн.

Есть неплохая кобрендовая карта Карбон - на базе пакетов с реальным кэшбэком за заправку (АЗС) 3-6% (6% на WOG) и 3% за покупки в МЕТРО стоит 200 грн. в год, но лично у меня окупилась за пол месяца.
Такая же есть для танкистов.
Что мне в них больше всего нравится, что они (кобренды) на базе карт МС - и там в любом пакете бесконтактная технология облаты + чип (в обычном Comfort - не чипа ни системы PayPass, в Ultra только чип, в Platinum Black есть и чип и PayPass)

В общем все бесплатно пополняй/снимай/перечисляй, платят CashBack, платят остатки - живи и радуйся, главное 8 транзакций не забывай делать ;)
Acceptus
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Повідомлення Додано: Чет 05 жов, 2017 13:22

Мне не нравились комиссии, когда я оплачивал мобильный счет. Пока моб. оператор не подключил новую возможность - оплата через их сайт без комиссии)
AleksandrITOFFSHORE
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2017 14:27

  dude написав:
Хотите положить на счет наличные
Пополните «Приват-вклад» через терминал. Комиссии нет. Деньги в любой момент можно перевести на любую карту без комиссии.

Подсказывайте хаки по «Привату». И другим банкам.


Добрый день.Этот вариант работает в данное время?
111111111
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 01:06

111111111 Да, работает, куда он денется ?

А вот вопрос на засыпку: можно ли без комиссий по безналу (СЭП/п2п) перевести деньги со своей приватовской КДВ в любой другой банк ?
Варианты "за 3 гривны" и "снять нал" - понятны и неинтересны
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 12:13

  mustbe написав:А вот вопрос на засыпку: можно ли без комиссий по безналу (СЭП/п2п) перевести деньги со своей приватовской КДВ в любой другой банк ?
Варианты "за 3 гривны" и "снять нал" - понятны и неинтересны

Тогда вариантов нет. И скоро может и этих не будет
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 17:54

при оплате коммуналки через приват24 берется комиссия в большинстве случаев( если оплата идет с пенсионной карты,то без комиссии). Есть ли лайфхаки чтобы не платить комиссию?
mann
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 18:46

Re: Как экономить на банковских услугах Делимся своими спосо

  Acceptus написав:Другими словами, если делать 8/10/12 покупок POS в месяц - независимо от суммы (обслуживание будет бесплатным)... Что дает пакет:


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