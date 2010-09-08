Как экономить на банковских услугах Делимся своими способами

Додано: Пон 25 вер, 2017 16:00

Всем привет.Экономия с Пакетом от Альфа-Банка (Comfort, Platinum Ultra, Platinum Black)При оформлении пакета (бесплатно) вы можете выпустить 1 карту и 0/1/2 - дополнительных карты соответственно.Стоимость ежемесячного обслуживания пакета - "условно бесплатная" - 10/20/100 грн. в месяц.Другими словами, если делать 8/10/12 покупок POS в месяц - независимо от суммы (обслуживание будет бесплатным)... Что дает пакет:Бесплатное пополнение в банкомате, кассе, и картой другого банка, в том числе и третьими лицами.Бесплатные переводы между клиентами банка (по счету, по номеру карты, по номеру телефона)Бесплатное снятиесуммы в кассе банка - 2 раза в месяц без комиссии+можно через сберегательный, если вам не жалко 100 грн. (захолдить)Снятие в любом банкомате без комиссии в рамках лимита 5000/10000/30000 грн.Бесплатные платежи по реквизитам в Интернет-Банке, СМС - бесплатно.Оплата остатков 8/9/10% соответственноТелекоммуникации, Коммуналка, Сервисы (типа домофоны) - 2 грн.Есть неплохая- на базе пакетов с реальным кэшбэком за заправку (АЗС) 3-6% (6% на WOG) и 3% за покупки в МЕТРО стоит 200 грн. в год, но лично у меня окупилась за пол месяца.Такая же есть для танкистов.Что мне в них больше всего нравится, что они (кобренды) на базе карт МС - и там в любом пакете бесконтактная технология облаты + чип (в обычном Comfort - не чипа ни системы PayPass, в Ultra только чип, в Platinum Black есть и чип и PayPass)В общем все бесплатно пополняй/снимай/перечисляй, платят CashBack, платят остатки - живи и радуйся, главное 8 транзакций не забывай делать