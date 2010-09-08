Как экономить на банковских услугах Делимся своими способами
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
M-Audio написав:Кстати, как ни странно, те банковские услуги, которые действительно экономят время и силы, и могли бы по этой причине пользоваться спросом за деньги и без принудиловки, почему-то имеют тенденцию оказываться бесплатными. Например, интернет-банкинг, оплата коммуналки через интернет, в т.ч. регулярные платежи, пополнение мобильных телефонов.
Ну пополнение телефонов как раз чаще всего платное. А введение оплаты за ИБ и регулярные платежи на практике сильно снижает их использование, а главный интерес и экономия в том, чтобы клиенты ими пользовалиссь - как раз у банков. Хотя и за них часто есть комиссии, обычно в конплексе "пакетное обслуживание"
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
M-Audio написав:Вот если бы они принимали наличными прямо на месте, но клиент предпочёл заплатить через банк с комиссией - тогда да, а пока нет, значит это принуждение, а не услуга.
Ну это чисто ваше субъективное мнение. Даже если альтенативы нет, это не значит, что это не услуга.
Ну пусть "услуга по принуждению". Гражданский Кодекс прямо запрещает принуждение к заключению договоров, но вот такие многоходовочки (в основном от государства, т.е. когда нет возможности ни отказаться от услуги, ни обратиться за её получением к кому-нибудь другому) не доказуемы, ведь формально клиент сам обратился за услугой и сам же заплатил за неё деньги.
Кстати, как ни странно, те банковские услуги, которые действительно экономят время и силы, и могли бы по этой причине пользоваться спросом за деньги и без принудиловки, почему-то имеют тенденцию оказываться бесплатными. Например, интернет-банкинг, оплата коммуналки через интернет, в т.ч. регулярные платежи, пополнение мобильных телефонов. Прямо даже абсурд какой-то. Пойти ногами к какому-то киоску, и купить там за наличку скретч-карту пополнения - это стоит денег (раньше по крайней мере карты продавались за +1/+3 гривны к номиналу, сейчас не знаю), а из дома не вставая со стула - бесплатно, ещё и возврат можно получить.
ничего странного нет - оплачивая коммуналку через интернет, вы экономите банку деньги, на з/п кассира, который принимает платеж в отделении, а также на содержание самого отделения, включая аренду, коммуналку, охрану, принтер, бумагу и пр. пополняя мобильный - экономите на содержание продавца, киоска, печатание скретч карты и расходы на ее распространение. так что все логично и полным абсурдом выглядит как раз обратное - когда банки требуют с клиентов плату за иб (есть у нас такие извращенцы), или вводят конские комиссии на платежи клиентов в иб. Насколько я помню, платеж по сэп стоит для банка пару десятков копеек, а подавляющее большинство банков дерут за эту услугу с клиента по несколько тысяч процентов навара - вот абсурд всех абсурдов
Всем привет. Экономия с Пакетом от Альфа-Банка (Comfort, Platinum Ultra, Platinum Black) При оформлении пакета (бесплатно) вы можете выпустить 1 карту и 0/1/2 - дополнительных карты соответственно.
Стоимость ежемесячного обслуживания пакета - "условно бесплатная" - 10/20/100 грн. в месяц. Другими словами, если делать 8/10/12 покупок POS в месяц - независимо от суммы (обслуживание будет бесплатным)... Что дает пакет:
Бесплатное пополнение в банкомате, кассе, и картой другого банка, в том числе и третьими лицами. Бесплатные переводы между клиентами банка (по счету, по номеру карты, по номеру телефона) Бесплатное снятие любой суммы в кассе банка - 2 раза в месяц без комиссии +можно через сберегательный, если вам не жалко 100 грн. (захолдить) Снятие в любом банкомате без комиссии в рамках лимита 5000/10000/30000 грн. Бесплатные платежи по реквизитам в Интернет-Банке, СМС - бесплатно. Оплата остатков 8/9/10% соответственно Телекоммуникации, Коммуналка, Сервисы (типа домофоны) - 2 грн.
Есть неплохая кобрендовая карта Карбон - на базе пакетов с реальным кэшбэком за заправку (АЗС) 3-6% (6% на WOG) и 3% за покупки в МЕТРО стоит 200 грн. в год, но лично у меня окупилась за пол месяца. Такая же есть для танкистов. Что мне в них больше всего нравится, что они (кобренды) на базе карт МС - и там в любом пакете бесконтактная технология облаты + чип (в обычном Comfort - не чипа ни системы PayPass, в Ultra только чип, в Platinum Black есть и чип и PayPass)
В общем все бесплатно пополняй/снимай/перечисляй, платят CashBack, платят остатки - живи и радуйся, главное 8 транзакций не забывай делать
mustbe написав:А вот вопрос на засыпку: можно ли без комиссий по безналу (СЭП/п2п) перевести деньги со своей приватовской КДВ в любой другой банк ? Варианты "за 3 гривны" и "снять нал" - понятны и неинтересны
Тогда вариантов нет. И скоро может и этих не будет