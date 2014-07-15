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В каком банке самый высокий
процент на остаток по карточному

В каком банке самый высокий процент на остаток по карточному
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2017 15:04

  greenozon написав:
  finfen написав:Если взять Глобус, где 20% по карте


20% на залишок коштів по карті??
це дуже багато! ніде більше такого не бачив

1.По новим картам Відсоточка+ 17% річних.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 сер, 2017 16:05

  Квесторе_поверніться написав:1.По новим картам Відсоточка+ 17% річних.

Снятие в кассе "Глобуса": 0,5 % + 2 грн. Так что чистых 17 % там нет.
Либертарианец
Jorj
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 12:29

Re: В каком банке самый высокий процент на остаток по карточ

Тормознулась тема - пол-года тишины. Что на данный момент актуального? Только банк интересует не ниже среднего по основным финансовым параметрам.
finfen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 січ, 2018 08:40

Re: В каком банке самый высокий процент на остаток по карточ

finfen написав:Тормознулась тема - пол-года тишины. Что на данный момент актуального? Только банк интересует не ниже среднего по основным финансовым параметрам.

Глобус по вашей классификации какой?
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 січ, 2018 09:43

maxim2014
https://minfin.com.ua/banks/rating/
если здесь нет, то тогда может сыграть роль что-то особенно привлекательное, а может и не сыграет по опыту михбанка, который даже был в рейтинге.
finfen
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 12:46

Re: В каком банке самый высокий процент на остаток по карточ

  Jorj написав:Снятие в кассе "Глобуса": 0,5 % + 2 грн. Так что чистых 17 % там нет.

а что там сейчас есть по этому продукту?
finfen
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 12:47

Re: В каком банке самый высокий процент на остаток по карточ

  maxim2014 написав:Глобус по вашей классификации какой?

а по Вашей?
finfen
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2018 20:45

Re: В каком банке самый высокий процент на остаток по карточ

finfen написав:
  maxim2014 написав:Глобус по вашей классификации какой?

а по Вашей?

По нашей - банк стремный, но если побаловаться лишней гривной в «межах фонду» вполне сойдет :)
maxim2014
 
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