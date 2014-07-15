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В каком банке самый высокий процент на остаток по карточному
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Вів 08 сер, 2017 15:04
greenozon написав: finfen написав:
Если взять Глобус, где 20% по карте
20% на залишок коштів по карті??
це дуже багато! ніде більше такого не бачив
1.По новим картам Відсоточка+ 17% річних.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 11 сер, 2017 16:05
Квесторе_поверніться написав:
1.По новим картам Відсоточка+ 17% річних.
Снятие в кассе "Глобуса": 0,5 % + 2 грн. Так что чистых 17 % там нет.
Либертарианец
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Jorj
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Додано: Чет 25 січ, 2018 12:29
Тормознулась тема - пол-года тишины. Что на данный момент актуального? Только банк интересует не ниже среднего по основным финансовым параметрам.
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finfen
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Додано: П'ят 26 січ, 2018 08:40
finfen написав:Тормознулась тема - пол-года тишины. Что на данный момент актуального? Только банк интересует не ниже среднего по основным финансовым параметрам.
Глобус по вашей классификации какой?
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maxim2014
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Додано: Пон 29 січ, 2018 09:43
maxim2014https://minfin.com.ua/banks/rating/
если здесь нет, то тогда может сыграть роль что-то особенно привлекательное, а может и не сыграет по опыту михбанка, который даже был в рейтинге.
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finfen
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Додано: Чет 01 лют, 2018 12:46
Jorj написав:
Снятие в кассе "Глобуса": 0,5 % + 2 грн. Так что чистых 17 % там нет.
а что там сейчас есть по этому продукту?
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finfen
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Додано: Чет 01 лют, 2018 12:47
maxim2014 написав:
Глобус по вашей классификации какой?
а по Вашей?
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finfen
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Додано: Чет 01 лют, 2018 20:45
finfen написав: maxim2014 написав:
Глобус по вашей классификации какой?
а по Вашей?
По нашей - банк стремный, но если побаловаться лишней гривной в «межах фонду» вполне сойдет
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maxim2014
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