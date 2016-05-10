В каком банке самый высокий процент на остаток по карточному

Додано: Вів 15 січ, 2019 22:16

4 сторінки флуду і тільки "Глобус" з мутними умовами?

Не густо.

Був гарним "ВТБ" зі "Скарбничкою", та сплив.

До того була гарною "Дельта", та спливла.

Ну і куди піти бедному іудею з вільною гривнею?

Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.

Бо без нього я злий.