В каком банке самый высокий процент на остаток по карточному

как бы полгода прошло после того поста, 17 и осталось? что плохого в этом продукте (комиссии, обслуживание и т.д.), вы им пользуетесь? у вас есть информация про стабильность этого банка?
|
|
|
Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Пон 05 лют, 2018 13:01
Re: В каком банке самый высокий процент на остаток по карточ
Додано: Сер 07 лют, 2018 21:31
17 осталось, пользуюсь, стабильность средне минимальная
Додано: Пон 12 лют, 2018 12:05
Re: В каком банке самый высокий процент на остаток по карточ
Додано: Пон 12 лют, 2018 12:19
finfen
Если после прочтения тарифов и специализированной темы по банку у вас ещё возникают подобные вопросы, то, пожалуй, продукт не для вас...
Додано: Вів 13 лют, 2018 11:51
"средне минимальная - это как? и как Вы это определяете?
часто пользуетесь этим сберсчетом - комиссии за съем не зануляют доход от процентов?" - Это последние мои вопросы. Мне интересно было мнение человека, его мотивации - я и спросил. Вы находите это странным? Это как раз Вы подошли к вопросу слишком серьезно. Это сразу Вам и ответ на пост в соседней ветке.
Додано: Суб 29 гру, 2018 17:48
Найдоречніше знайти стабільний банк й бути впевненим, що ти безперешкодно повернеш гроші, нехай він й матиме менший відсоток на запропонованому ринку.
Додано: Вів 15 січ, 2019 22:16
4 сторінки флуду і тільки "Глобус" з мутними умовами?
Не густо.
Був гарним "ВТБ" зі "Скарбничкою", та сплив.
До того була гарною "Дельта", та спливла.
Ну і куди піти бедному іудею з вільною гривнею?
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Додано: Сер 16 січ, 2019 07:04
Re: В каком банке самый высокий процент на остаток по карточ
згадуваний продукт вже не доступний для відкриття (із вказаним %% на залишок)
можу поділитись власним досвідом по темі,
викорстовую ось таку дебетову картку з метою хорошого % на залишок коштів -
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
|