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В каком банке самый высокий процент на остаток по карточному
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Сер 16 січ, 2019 12:59
Stringer написав:
Втб и дельта не стремные... были
ВТБ та Дельта дали гарно заробити на курсах після виплати - купити дешевше, ніж віддали.
І обидві банки гарно працювали, ВТБ аж до самого фінішу.
А от Форвард зовсім лівий та на 95% залежний від грошей вкладників. А нормальні банки - на 15-20%, не більше. І валюти на продаж у тому Форварді ніколи нема. Мутна, дуже мутна банка.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
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Burton_Hover
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Додано: Чет 17 січ, 2019 10:30
Burton_Hover написав: Stringer написав:
Втб и дельта не стремные... были
ВТБ та Дельта дали гарно заробити на курсах після виплати - купити дешевше, ніж віддали.
І обидві банки гарно працювали, ВТБ аж до самого фінішу.
А от Форвард зовсім лівий та на 95% залежний від грошей вкладників. А нормальні банки - на 15-20%, не більше. І валюти на продаж у тому Форварді ніколи нема. Мутна, дуже мутна банка.
неплатежеспособные банки банкроты не отдавшие деньги и кинувшие тысячи клиентов "хорошо работали и дали заработать", а работающая банка выполняющая свои обязательства "мутная и левая"
пеши исчо
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Додано: Суб 19 січ, 2019 19:27
Stringer написав:
Burton_Hover написав: Stringer написав:
Втб и дельта не стремные... были
ВТБ та Дельта дали гарно заробити на курсах після виплати - купити дешевше, ніж віддали.
І обидві банки гарно працювали, ВТБ аж до самого фінішу.
А от Форвард зовсім лівий та на 95% залежний від грошей вкладників. А нормальні банки - на 15-20%, не більше. І валюти на продаж у тому Форварді ніколи нема. Мутна, дуже мутна банка.
неплатежеспособные банки банкроты не отдавшие деньги и кинувшие тысячи клиентов "хорошо работали и дали заработать", а работающая банка выполняющая свои обязательства "мутная и левая"
пеши исчо
не вiддали Буратiнам 200+? хто їм дохтур? Особисто я був клiєнтом і Дельти і ВТБ. І дуже їми задоволенний.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
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Burton_Hover
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Додано: Нед 20 січ, 2019 17:23
Burton_Hover написав: Stringer написав:
Burton_Hover написав:
ВТБ та Дельта дали гарно заробити на курсах після виплати - купити дешевше, ніж віддали.
І обидві банки гарно працювали, ВТБ аж до самого фінішу.
А от Форвард зовсім лівий та на 95% залежний від грошей вкладників. А нормальні банки - на 15-20%, не більше. І валюти на продаж у тому Форварді ніколи нема. Мутна, дуже мутна банка.
неплатежеспособные банки банкроты не отдавшие деньги и кинувшие тысячи клиентов "хорошо работали и дали заработать", а работающая банка выполняющая свои обязательства "мутная и левая"
пеши исчо
не вiддали Буратiнам 200+? хто їм дохтур? Особисто я був клiєнтом і Дельти і ВТБ. І дуже їми задоволенний.
На этот счёт не может быть никаких сомнений
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