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В каком банке самый высокий
процент на остаток по карточному

В каком банке самый высокий процент на остаток по карточному
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 12:59

  Stringer написав:Втб и дельта не стремные... были


ВТБ та Дельта дали гарно заробити на курсах після виплати - купити дешевше, ніж віддали.
І обидві банки гарно працювали, ВТБ аж до самого фінішу.
А от Форвард зовсім лівий та на 95% залежний від грошей вкладників. А нормальні банки - на 15-20%, не більше. І валюти на продаж у тому Форварді ніколи нема. Мутна, дуже мутна банка.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Burton_Hover
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 10:30

  Burton_Hover написав:
  Stringer написав:Втб и дельта не стремные... были


ВТБ та Дельта дали гарно заробити на курсах після виплати - купити дешевше, ніж віддали.
І обидві банки гарно працювали, ВТБ аж до самого фінішу.
А от Форвард зовсім лівий та на 95% залежний від грошей вкладників. А нормальні банки - на 15-20%, не більше. І валюти на продаж у тому Форварді ніколи нема. Мутна, дуже мутна банка.

:mrgreen: неплатежеспособные банки банкроты не отдавшие деньги и кинувшие тысячи клиентов "хорошо работали и дали заработать", а работающая банка выполняющая свои обязательства "мутная и левая"
пеши исчо :lol:
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 19:27

  Stringer написав:
  Burton_Hover написав:
  Stringer написав:Втб и дельта не стремные... были


ВТБ та Дельта дали гарно заробити на курсах після виплати - купити дешевше, ніж віддали.
І обидві банки гарно працювали, ВТБ аж до самого фінішу.
А от Форвард зовсім лівий та на 95% залежний від грошей вкладників. А нормальні банки - на 15-20%, не більше. І валюти на продаж у тому Форварді ніколи нема. Мутна, дуже мутна банка.

:mrgreen: неплатежеспособные банки банкроты не отдавшие деньги и кинувшие тысячи клиентов "хорошо работали и дали заработать", а работающая банка выполняющая свои обязательства "мутная и левая"
пеши исчо :lol:


не вiддали Буратiнам 200+? хто їм дохтур? Особисто я був клiєнтом і Дельти і ВТБ. І дуже їми задоволенний.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Burton_Hover
 
Повідомлень: 36
З нами з: 05.12.18
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Повідомлення Додано: Нед 20 січ, 2019 17:23

  Burton_Hover написав:
  Stringer написав:
  Burton_Hover написав:
ВТБ та Дельта дали гарно заробити на курсах після виплати - купити дешевше, ніж віддали.
І обидві банки гарно працювали, ВТБ аж до самого фінішу.
А от Форвард зовсім лівий та на 95% залежний від грошей вкладників. А нормальні банки - на 15-20%, не більше. І валюти на продаж у тому Форварді ніколи нема. Мутна, дуже мутна банка.

:mrgreen: неплатежеспособные банки банкроты не отдавшие деньги и кинувшие тысячи клиентов "хорошо работали и дали заработать", а работающая банка выполняющая свои обязательства "мутная и левая"
пеши исчо :lol:


не вiддали Буратiнам 200+? хто їм дохтур? Особисто я був клiєнтом і Дельти і ВТБ. І дуже їми задоволенний.

На этот счёт не может быть никаких сомнений :mrgreen:
Stringer
 
Повідомлень: 8930
З нами з: 23.01.13
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  #<12345
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