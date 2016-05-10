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В каком банке самый высокий
процент на остаток по карточному

В каком банке самый высокий процент на остаток по карточному
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 17:42

Sanyok77

Выбирал месяц назад между Глобусом и Форвардом, выбрал второй, не жалею.
Нет никаких комиссиий, обслуживание в банке понравилось, пополнить можно даже через банкомат и приятные (для меня) кешбеки дают.
NDV
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 21:16

NDV

Спасибо за наводку. Дебетная коко получается с бесплатным входом и выходом? Всякие страховки можно отключать? Брать как замену Доходной конкорда?
vpchelko
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 23:29

  vpchelko написав:NDV

Спасибо за наводку. Дебетная коко получается с бесплатным входом и выходом? Всякие страховки можно отключать? Брать как замену Доходной конкорда?

действительно почитал все это
https://www.forward-bank.com/cards/koko ... edytna.pdf
тарифы то есть и понял что
монобанк самый прозрачный 10% грязными на остаток и 0,5 % за снятие своих денег в банкоматах Украины. ААА ну и еще депозит на 1 месяц 14% грязными - тут даже на период грейса периода можно деньги положить . 1 месяц депозит это почти текущий счет :) Пополнения через айбокс который всюду, вывод на любую карту Украины без комиссии ( монобанка). НЕ реклама.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 23:40

yama
Надеюсь, это сарказм про "достоинства" Моно? :lol:
Vorlon
 
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