В каком банке самый высокий процент на остаток по карточному

Sanyok77
Выбирал месяц назад между Глобусом и Форвардом, выбрал второй, не жалею.
Нет никаких комиссиий, обслуживание в банке понравилось, пополнить можно даже через банкомат и приятные (для меня) кешбеки дают.
|
|
|
Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Вів 03 гру, 2019 17:42
Sanyok77
Выбирал месяц назад между Глобусом и Форвардом, выбрал второй, не жалею.
Нет никаких комиссиий, обслуживание в банке понравилось, пополнить можно даже через банкомат и приятные (для меня) кешбеки дают.
Додано: Нед 08 гру, 2019 21:16
NDV
Спасибо за наводку. Дебетная коко получается с бесплатным входом и выходом? Всякие страховки можно отключать? Брать как замену Доходной конкорда?
Додано: Нед 08 гру, 2019 23:29
действительно почитал все это
тарифы то есть и понял что
монобанк самый прозрачный 10% грязными на остаток и 0,5 % за снятие своих денег в банкоматах Украины. ААА ну и еще депозит на 1 месяц 14% грязными - тут даже на период грейса периода можно деньги положить . 1 месяц депозит это почти текущий счет Пополнения через айбокс который всюду, вывод на любую карту Украины без комиссии ( монобанка). НЕ реклама.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
|