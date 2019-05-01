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Закриття ФОП Моя історія ....

Закриття ФОП Моя історія ....
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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 13:49

Пчёлка Доброго дня) ситуація наступна: через місяць після відкриття, ФОП можна цілком закрити? чи тільки після 3 років ?
dimass19011997
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