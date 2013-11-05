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Дельта Банк - БАНКРОТ

Дельта Банк - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 4841484248434844

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Дельта Банк - БАНКРОТ 2.9 5 2764
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
664
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
502
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
460
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
717
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
421
Всього голосів : 2764
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 21:19

  Тракторист написав:
  Donnald написав:Так что, кроме похода в одно из двух оставшихся отделений, нет других вариантов получить информацию об акцептировании кредиторских требований ?

можете ещё попробовать позвонить в контакт-центр, но результат не гарантирую... http://deltabank.com.ua/ru/contact_center/

для физических лиц
(044) 500-00-12
Понедельник–четверг 9:00–18:00, пятница 9:00-16:45 за исключением выходных и праздничных дней

В пунктах 6-7 Раздела V Положения, которое приведено ниже по ссылке, установлено такое: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1104-17

"6. Інформація про акцептування вимог кредиторів розміщується на сайті банку, що ліквідується, а також у приміщеннях такого банку в доступному для відвідувачів місці.

7. Така інформація розміщується в узагальненому вигляді. Кредитори банку мають право отримати зазначену інформацію щодо себе після усної ідентифікації у банку безкоштовно."

Таким образом, Положением не запрещено, позвонив со стационарного телефона Укртелекома, у которого есть запас бесплатных минут по межгороду, и, пройдя устную идентификацию, получить информацию.

Наконец, законом не запрещено, а поэтому можно подать в Фонд письменный запрос по почте о предоставлении информации, а именно попросить копию решения Фонда о распределении кредиторских требований по очередям и с указанием сумм по каждой очереди на дату начала ликвидации Дельты, а также информацию о погашении этих требований на данный момент, указав, что Вы являетесь кредитором 4-ой очереди, и попросив подтвердить этот факт.
К запросу нужно приложить копию страниц паспорта и идентификационного кода, чтобы можно было осуществить Вашу идентификацию.
Igneus
 
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