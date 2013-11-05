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Дельта Банк - БАНКРОТ

Дельта Банк - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 4843484448454846

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Дельта Банк - БАНКРОТ 2.9 5 2764
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
664
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
502
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
460
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
717
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
421
Всього голосів : 2764
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 13:12

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Фонд гарантування вкладів програв касацію у Верховному суді за позовом до колишніх власників Дельта Банку на майже 20 млрд грн.

Дивися повний текст Суд відмовився розглядати позов ФГВФО до власників і топів збанкрутілого Дельта Банку.
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
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  #<1 ... 4843484448454846
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