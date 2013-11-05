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Дельта Банк - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 22 жов, 2020 13:12
Среди бегущих остановись, среди кричащих замолчи
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Сер 30 вер, 2020 19:29
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