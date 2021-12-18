Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Словник термінів і понять :) Словник термінів і понять :) + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<12 Додано: Сер 10 тра, 2017 11:55 Вкладчик1234 написав: zahar_ написав: Фейслесс из-за плохого знания матчасти вы дезинформируете форум относительно значений "торпеды" и "черви"

"Торпеды" это объявления с неадекватной для рынка хотелкой, которые морды вбрасывают в Базы Данных чтобы получить мнимый рост индекса.

"Черви" тоже что и "торпеды" на они по ходу нахождение в базе ещё и "дорожают". Фейслесс из-за плохого знания матчасти вы дезинформируете форум относительно значений "торпеды" и "черви""Торпеды" это объявления с неадекватной для рынка хотелкой, которые морды вбрасывают в Базы Данных чтобы получить мнимый рост индекса."Черви" тоже что и "торпеды" на они по ходу нахождение в базе ещё и "дорожают".

Подождите.

А разве "торпеды" - это не объявы в неадекватно низким ценником, чтобы заманить оленя, а потом сказать "этого уже нет, но есть другое - "немного" дороже"?

Т.е. такая себе "наживка" Подождите.А разве "торпеды" - это не объявы в неадекватно низким ценником, чтобы заманить оленя, а потом сказать "этого уже нет, но есть другое - "немного" дороже"?Т.е. такая себе "наживка"

Объявы с низким ценником то "заманухи".

Они для того чтобы клиент позвоним мордам. А там морды будут делать попытку зацепить клиета на крючёк.

Кстати,как по мне, для бомбера заманухи не типичны. Объявы с низким ценником то "заманухи".Они для того чтобы клиент позвоним мордам. А там морды будут делать попытку зацепить клиета на крючёк.Кстати,как по мне, для бомбера заманухи не типичны. zahar_

Повідомлень: 23133 З нами з: 06.08.11 Подякував: 157 раз. Подякували: 692 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 тра, 2017 12:55 M-A-X написав: zahar_ написав: Речь шла об индекса домика где тамошние морды его тупо рисуют Речь шла об индекса домика где тамошние морды его тупо рисуют

Хм, сам домик о таком индексе че-то не знает Хм, сам домик о таком индексе че-то не знает

Индекс домика - так называется брехливое "табло" домика

в апреле цены на вторичном рынке выросли – и в среднем по городу, и в отдельных сегментах. Наиболее стремительный рост наблюдался в последнюю неделю апреля. В целом за месяц неаппроксимированная цена предложений квартир в Киеве выросла на 3,1%,



Источник: domik.ua zahar_

Повідомлень: 23133 З нами з: 06.08.11 Подякував: 157 раз. Подякували: 692 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 тра, 2017 15:06 Рыло - риэлтор.

Морда - то же, что и "рыло", но деликатнее.

Покупан - продавец недвижимости.

Продаван - продавец недвижимости.

Альтернативщик - игрок на РН, которому чтобы что-то купить нужно сначала что-то продать (осуществить альтернативную сделку).

Растишки - форумчане, пророчащие рост цен на КРЖН.

Обвалисты - форумчане, пророчащие дальнейший обвал цен на КРЖН.

Копийчужки - небогатые, несовременно мыслящие; обвалисты.

Свидетели дна - форумчане, считающие, что в цены на КРЖН достигли дна.

Многопенисные - арендодатели с более чем одной квартирой в аренде.

Многопенисные мародёры - арендодатели необоснованно завышающие цены.

Олени, алени - малосведущие инвесторы, которых пытаются "загнать" оленеводы.

Пуповики - объекты премиальной недвижимости; обладатели такой недвижимости.

Шаромыги - мошенничествующие застройщики.

Мальвины, губастые тёлочки - девушки, обеспечивающие киевским рантье приятную старость; девушки, обслуживающие киевских рантье на недорогих заграничных курортах во время приятной старости; вообще доступные приятные девушки.

ОКРЖН - рынок недвижимости Киевской области.

Ипеня - ОКРЖН.

ОП - отдел продаж.

Фонд - эквивалент 200 000 гривен, который покрывается Фондом гарантирования вкладов; в ходу поскольку в стране всего две основные возможности инвестирования - депозиты и в жильё.

БС - банковская система.

Матрас, под грушей - безопасные места паркования наличной валюты.

Прелесть - собственная недвижимость, особенно выставленная на продажу.

Индекс Бараки - индекс цен от m2bomber.

Серп Бараки - алгоритм отсечения зашумляющих объявлений на m2bomber.

ФБ, ФБ-2 - Французский бульвар и Французский бульвар-2.

КТ - Комфорт-таун.

ЖК Мордор - микрорайон «Позняки 4-а» от Киевгорстроя.

Пшоно, чавуний, олия - основные экспортные товары Украины, от которых зависит курс гривни и цены на КРЖН.

Бетон - недвижимость; новостройка.

Бабушатник - квартира с советским ремонтом и мебелью, доставшаяся в наследство (после смерти бабушки).

Шлак, совкошлак - непривлекательные объекты недвижимости, не пользующиеся спросом.

Воздух, котлован - недвижимость с отсрочкой поставки.

ЦА - целевая аудитория, обобщённый портрет потенциального покупателя.

ЯЗ - ядерная зима, период долгой стагнации цен после ОШ.



Инвестиции форумчан, служащие предметом многочисленных пересудов и обсмаковываний; форумные мемы:

Круша - эконом-новострой на ул. Крушельницкой; инвестиция Трибеки для обеспечения старости и Мальвин.

Цоколь в Буче - инвестиция Флаймана.

ЖК Тампере, клубный дом на Тампере - хрущёвка, инвестиция Захара.

БПС на Соломе - инвестиция Юры. Востаннє редагувалось geoleo в Сер 10 тра, 2017 16:32, всього редагувалось 1 раз. geoleo Повідомлень: 249 З нами з: 08.09.15 Подякував: 75 раз. Подякували: 111 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 тра, 2017 15:44 Re: Словник термінів і понять :) geoleo написав: Копийчужки - обвалисты. Копийчужки - обвалисты.

Нет. Это очень непростой термин.



flyman написав: Питання Фейслесу.

Прошу дати визначення "капійчушки". Питання Фейслесу.Прошу дати визначення "капійчушки".

Це такий стан душі.

"Копійчужка не літає" - в переносному значенні, це означає, що копійчужка зазвичай борсається десь у звичному для неї середовищі, оперує суб'єктивними поглядами, зумовленими цим середовищем, але екстраполює цю точку зору на весь навколишній світ.

"Дехто там часом дозволяє собі зайве, але копійчужки їх контролюють" - шаблон мислення копійчужок, включає, по-перше, уявлення, що те, що не співпадає з уявленнями копійчужки про світ, є дезінформацією і провокаціями, з якими треба боротися, а по друге, що ця боротьба має сенс і навіть наслідки.

Копійчужка - це людина, що близька до депресії та вкрай песимістична. Причому навіть думки про те, що їх оцінка ситуації може бути не в міру негативною, викликає у копійчужок нову хвилю депресії і ще більш негатівні оцінки й прогнози. Саме тому серед копійчужок багато представників, що мають певні фінансові труднощі, але це не означає, що люди з невисоким доходом чи фінансовими проблемами - копійчужки, як і те, що всі копійчужки мають низький рівень доходу та фінансові проблеми.

Зазвичай виходячи в оцінках з власних труднощів і обставин, копійчужки настільки занижують оцінку навколишнього світу, що у порівнянні виходить, що у всіх навколо все ще набагато гірше. Вочевидь це є компенсаторним механізмом проти загальної депресії.



geoleo написав: Прелесть - собственная недвижимость, выставленная на продажу. Прелесть - собственная недвижимость, выставленная на продажу.

Не обязательно выставленная Нет. Это очень непростой термин.Це такий стан душі."Копійчужка не літає" - в переносному значенні, це означає, що копійчужка зазвичай борсається десь у звичному для неї середовищі, оперує суб'єктивними поглядами, зумовленими цим середовищем, але екстраполює цю точку зору на весь навколишній світ."Дехто там часом дозволяє собі зайве, але копійчужки їх контролюють" - шаблон мислення копійчужок, включає, по-перше, уявлення, що те, що не співпадає з уявленнями копійчужки про світ, є дезінформацією і провокаціями, з якими треба боротися, а по друге, що ця боротьба має сенс і навіть наслідки.Копійчужка - це людина, що близька до депресії та вкрай песимістична. Причому навіть думки про те, що їх оцінка ситуації може бути не в міру негативною, викликає у копійчужок нову хвилю депресії і ще більш негатівні оцінки й прогнози. Саме тому серед копійчужок багато представників, що мають певні фінансові труднощі, але це не означає, що люди з невисоким доходом чи фінансовими проблемами - копійчужки, як і те, що всі копійчужки мають низький рівень доходу та фінансові проблеми.Зазвичай виходячи в оцінках з власних труднощів і обставин, копійчужки настільки занижують оцінку навколишнього світу, що у порівнянні виходить, що у всіх навколо все ще набагато гірше. Вочевидь це є компенсаторним механізмом проти загальної депресії.Не обязательно выставленная Faceless

Модератор Повідомлень: 30679 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1299 раз. Подякували: 7370 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 тра, 2017 16:25 Faceless написав: flyman написав: Питання Фейслесу.

Прошу дати визначення "капійчушки". Питання Фейслесу.Прошу дати визначення "капійчушки".

Це такий стан душі.

"Копійчужка не літає" - в переносному значенні, це означає, що копійчужка зазвичай борсається десь у звичному для неї середовищі, оперує суб'єктивними поглядами, зумовленими цим середовищем, але екстраполює цю точку зору на весь навколишній світ.

"Дехто там часом дозволяє собі зайве, але копійчужки їх контролюють" - шаблон мислення копійчужок, включає, по-перше, уявлення, що те, що не співпадає з уявленнями копійчужки про світ, є дезінформацією і провокаціями, з якими треба боротися, а по друге, що ця боротьба має сенс і навіть наслідки.

Копійчужка - це людина, що близька до депресії та вкрай песимістична. Причому навіть думки про те, що їх оцінка ситуації може бути не в міру негативною, викликає у копійчужок нову хвилю депресії і ще більш негатівні оцінки й прогнози. Саме тому серед копійчужок багато представників, що мають певні фінансові труднощі, але це не означає, що люди з невисоким доходом чи фінансовими проблемами - копійчужки, як і те, що всі копійчужки мають низький рівень доходу та фінансові проблеми.

Зазвичай виходячи в оцінках з власних труднощів і обставин, копійчужки настільки занижують оцінку навколишнього світу, що у порівнянні виходить, що у всіх навколо все ще набагато гірше. Вочевидь це є компенсаторним механізмом проти загальної депресії. Це такий стан душі."Копійчужка не літає" - в переносному значенні, це означає, що копійчужка зазвичай борсається десь у звичному для неї середовищі, оперує суб'єктивними поглядами, зумовленими цим середовищем, але екстраполює цю точку зору на весь навколишній світ."Дехто там часом дозволяє собі зайве, але копійчужки їх контролюють" - шаблон мислення копійчужок, включає, по-перше, уявлення, що те, що не співпадає з уявленнями копійчужки про світ, є дезінформацією і провокаціями, з якими треба боротися, а по друге, що ця боротьба має сенс і навіть наслідки.Копійчужка - це людина, що близька до депресії та вкрай песимістична. Причому навіть думки про те, що їх оцінка ситуації може бути не в міру негативною, викликає у копійчужок нову хвилю депресії і ще більш негатівні оцінки й прогнози. Саме тому серед копійчужок багато представників, що мають певні фінансові труднощі, але це не означає, що люди з невисоким доходом чи фінансовими проблемами - копійчужки, як і те, що всі копійчужки мають низький рівень доходу та фінансові проблеми.Зазвичай виходячи в оцінках з власних труднощів і обставин, копійчужки настільки занижують оцінку навколишнього світу, що у порівнянні виходить, що у всіх навколо все ще набагато гірше. Вочевидь це є компенсаторним механізмом проти загальної депресії.

Многа букаФФ. Многа букаФФ. zahar_

Повідомлень: 23133 З нами з: 06.08.11 Подякував: 157 раз. Подякували: 692 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 гру, 2021 17:07 Что такое ШРТ? M-A-X Повідомлень: 1890 З нами з: 08.10.15 Подякував: 721 раз. Подякували: 157 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 гру, 2021 17:44 M-A-X написав: Что такое ШРТ? Что такое ШРТ?

Вроде альтернатива метро-швидкісний рейковий транспорт. Вроде альтернатива метро-швидкісний рейковий транспорт. Bolt Повідомлень: 982 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 62 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<12 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор