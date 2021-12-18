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Словник термінів і понять :)

Словник термінів і понять :)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 10 тра, 2017 11:55

  Вкладчик1234 написав:
  zahar_ написав:Фейслесс из-за плохого знания матчасти вы дезинформируете форум относительно значений "торпеды" и "черви"
"Торпеды" это объявления с неадекватной для рынка хотелкой, которые морды вбрасывают в Базы Данных чтобы получить мнимый рост индекса.
"Черви" тоже что и "торпеды" на они по ходу нахождение в базе ещё и "дорожают".

Подождите.
А разве "торпеды" - это не объявы в неадекватно низким ценником, чтобы заманить оленя, а потом сказать "этого уже нет, но есть другое - "немного" дороже"?
Т.е. такая себе "наживка"

Объявы с низким ценником то "заманухи".
Они для того чтобы клиент позвоним мордам. А там морды будут делать попытку зацепить клиета на крючёк.
Кстати,как по мне, для бомбера заманухи не типичны.
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Повідомлення Додано: Сер 10 тра, 2017 12:55

  M-A-X написав:
  zahar_ написав:Речь шла об индекса домика где тамошние морды его тупо рисуют

Хм, сам домик о таком индексе че-то не знает :)

Индекс домика - так называется брехливое "табло" домика
в апреле цены на вторичном рынке выросли – и в среднем по городу, и в отдельных сегментах. Наиболее стремительный рост наблюдался в последнюю неделю апреля. В целом за месяц неаппроксимированная цена предложений квартир в Киеве выросла на 3,1%,

Источник: domik.ua
zahar_
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Повідомлення Додано: Сер 10 тра, 2017 15:06

Рыло - риэлтор.
Морда - то же, что и "рыло", но деликатнее.
Покупан - продавец недвижимости.
Продаван - продавец недвижимости.
Альтернативщик - игрок на РН, которому чтобы что-то купить нужно сначала что-то продать (осуществить альтернативную сделку).
Растишки - форумчане, пророчащие рост цен на КРЖН.
Обвалисты - форумчане, пророчащие дальнейший обвал цен на КРЖН.
Копийчужки - небогатые, несовременно мыслящие; обвалисты.
Свидетели дна - форумчане, считающие, что в цены на КРЖН достигли дна.
Многопенисные - арендодатели с более чем одной квартирой в аренде.
Многопенисные мародёры - арендодатели необоснованно завышающие цены.
Олени, алени - малосведущие инвесторы, которых пытаются "загнать" оленеводы.
Пуповики - объекты премиальной недвижимости; обладатели такой недвижимости.
Шаромыги - мошенничествующие застройщики.
Мальвины, губастые тёлочки - девушки, обеспечивающие киевским рантье приятную старость; девушки, обслуживающие киевских рантье на недорогих заграничных курортах во время приятной старости; вообще доступные приятные девушки.
ОКРЖН - рынок недвижимости Киевской области.
Ипеня - ОКРЖН.
ОП - отдел продаж.
Фонд - эквивалент 200 000 гривен, который покрывается Фондом гарантирования вкладов; в ходу поскольку в стране всего две основные возможности инвестирования - депозиты и в жильё.
БС - банковская система.
Матрас, под грушей - безопасные места паркования наличной валюты.
Прелесть - собственная недвижимость, особенно выставленная на продажу.
Индекс Бараки - индекс цен от m2bomber.
Серп Бараки - алгоритм отсечения зашумляющих объявлений на m2bomber.
ФБ, ФБ-2 - Французский бульвар и Французский бульвар-2.
КТ - Комфорт-таун.
ЖК Мордор - микрорайон «Позняки 4-а» от Киевгорстроя.
Пшоно, чавуний, олия - основные экспортные товары Украины, от которых зависит курс гривни и цены на КРЖН.
Бетон - недвижимость; новостройка.
Бабушатник - квартира с советским ремонтом и мебелью, доставшаяся в наследство (после смерти бабушки).
Шлак, совкошлак - непривлекательные объекты недвижимости, не пользующиеся спросом.
Воздух, котлован - недвижимость с отсрочкой поставки.
ЦА - целевая аудитория, обобщённый портрет потенциального покупателя.
ЯЗ - ядерная зима, период долгой стагнации цен после ОШ.

Инвестиции форумчан, служащие предметом многочисленных пересудов и обсмаковываний; форумные мемы:
Круша - эконом-новострой на ул. Крушельницкой; инвестиция Трибеки для обеспечения старости и Мальвин.
Цоколь в Буче - инвестиция Флаймана.
ЖК Тампере, клубный дом на Тампере - хрущёвка, инвестиция Захара.
БПС на Соломе - инвестиция Юры.
Востаннє редагувалось geoleo в Сер 10 тра, 2017 16:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 тра, 2017 15:44

Re: Словник термінів і понять :)

  geoleo написав:Копийчужки - обвалисты.

Нет. Это очень непростой термин.

  flyman написав:Питання Фейслесу.
Прошу дати визначення "капійчушки".

Це такий стан душі.
"Копійчужка не літає" - в переносному значенні, це означає, що копійчужка зазвичай борсається десь у звичному для неї середовищі, оперує суб'єктивними поглядами, зумовленими цим середовищем, але екстраполює цю точку зору на весь навколишній світ.
"Дехто там часом дозволяє собі зайве, але копійчужки їх контролюють" - шаблон мислення копійчужок, включає, по-перше, уявлення, що те, що не співпадає з уявленнями копійчужки про світ, є дезінформацією і провокаціями, з якими треба боротися, а по друге, що ця боротьба має сенс і навіть наслідки.
Копійчужка - це людина, що близька до депресії та вкрай песимістична. Причому навіть думки про те, що їх оцінка ситуації може бути не в міру негативною, викликає у копійчужок нову хвилю депресії і ще більш негатівні оцінки й прогнози. Саме тому серед копійчужок багато представників, що мають певні фінансові труднощі, але це не означає, що люди з невисоким доходом чи фінансовими проблемами - копійчужки, як і те, що всі копійчужки мають низький рівень доходу та фінансові проблеми.
Зазвичай виходячи в оцінках з власних труднощів і обставин, копійчужки настільки занижують оцінку навколишнього світу, що у порівнянні виходить, що у всіх навколо все ще набагато гірше. Вочевидь це є компенсаторним механізмом проти загальної депресії.

  geoleo написав:Прелесть - собственная недвижимость, выставленная на продажу.

Не обязательно выставленная
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Повідомлення Додано: Сер 10 тра, 2017 16:25

  Faceless написав:
  flyman написав:Питання Фейслесу.
Прошу дати визначення "капійчушки".

Це такий стан душі.
"Копійчужка не літає" - в переносному значенні, це означає, що копійчужка зазвичай борсається десь у звичному для неї середовищі, оперує суб'єктивними поглядами, зумовленими цим середовищем, але екстраполює цю точку зору на весь навколишній світ.
"Дехто там часом дозволяє собі зайве, але копійчужки їх контролюють" - шаблон мислення копійчужок, включає, по-перше, уявлення, що те, що не співпадає з уявленнями копійчужки про світ, є дезінформацією і провокаціями, з якими треба боротися, а по друге, що ця боротьба має сенс і навіть наслідки.
Копійчужка - це людина, що близька до депресії та вкрай песимістична. Причому навіть думки про те, що їх оцінка ситуації може бути не в міру негативною, викликає у копійчужок нову хвилю депресії і ще більш негатівні оцінки й прогнози. Саме тому серед копійчужок багато представників, що мають певні фінансові труднощі, але це не означає, що люди з невисоким доходом чи фінансовими проблемами - копійчужки, як і те, що всі копійчужки мають низький рівень доходу та фінансові проблеми.
Зазвичай виходячи в оцінках з власних труднощів і обставин, копійчужки настільки занижують оцінку навколишнього світу, що у порівнянні виходить, що у всіх навколо все ще набагато гірше. Вочевидь це є компенсаторним механізмом проти загальної депресії.

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