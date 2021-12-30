Словник термінів і понять :)

Faceless написав:

flyman написав: Питання Фейслесу.

Прошу дати визначення "капійчушки". Питання Фейслесу.Прошу дати визначення "капійчушки".

Це такий стан душі."Копійчужка не літає" - в переносному значенні, це означає, що копійчужка зазвичай борсається десь у звичному для неї середовищі, оперує суб'єктивними поглядами, зумовленими цим середовищем, але екстраполює цю точку зору на весь навколишній світ."Дехто там часом дозволяє собі зайве, але копійчужки їх контролюють" - шаблон мислення копійчужок, включає, по-перше, уявлення, що те, що не співпадає з уявленнями копійчужки про світ, є дезінформацією і провокаціями, з якими треба боротися, а по друге, що ця боротьба має сенс і навіть наслідки.Копійчужка - це людина, що близька до депресії та вкрай песимістична. Причому навіть думки про те, що їх оцінка ситуації може бути не в міру негативною, викликає у копійчужок нову хвилю депресії і ще більш негатівні оцінки й прогнози. Саме тому серед копійчужок багато представників, що мають певні фінансові труднощі, але це не означає, що люди з невисоким доходом чи фінансовими проблемами - копійчужки, як і те, що всі копійчужки мають низький рівень доходу та фінансові проблеми.Зазвичай виходячи в оцінках з власних труднощів і обставин, копійчужки настільки занижують оцінку навколишнього світу, що у порівнянні виходить, що у всіх навколо все ще набагато гірше. Вочевидь це є компенсаторним механізмом проти загальної депресії.