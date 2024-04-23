Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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Додано: Вів 30 січ, 2024 14:00
Марафон «Інвестування в ETFs»
Почніть інвестувати у січні аби мати 12 повних місяців прибутковості!
Додано: Пон 05 лют, 2024 18:54
FinYear 2024
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Додано: Чет 07 бер, 2024 18:10
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Додано: Чет 28 бер, 2024 16:41
Запрошуємо до обговорення теми:
Як використовувати ШІ для бізнесу? Які інструменти на базі ШІ можуть бути найбільш корисними для бізнесу?
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Додано: Вів 23 кві, 2024 18:46
Що спільного між відомим світовим виробником холодильного обладнання, вінницьким заводом «Грін Кул», та львівською ІТ-компанією Lemberg Solutions? Обидва підприємства активно працюють з іноземними замовниками і щомісяця продають та купують чимало валюти. І обидва використовують для цього «Торгову платформу» — сервіс Приватбанку, що дає змогу бізнесу вигідно обмінювати валюту. «Мінфін» з‘ясував, як саме працює платформа і чому подобається клієнтам банку.
Додано: Вів 23 кві, 2024 18:54
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